Алиев: Я действительно не верил в коронавирус, пока не переболел им сам
Откровения Кента
36-летний бывший полузащитник киевского "
"Про коронавирус. Он когда начинался, у нас в Украине не так уж и был раскручен. Я этому не верил, действительно не верил.
Я думал, что это специально. Я в политику не лез и лезть не собираюсь. Это не мои дела. Там сидят свои люди. Чем занимаются, как обворовывают страну. Я этому не верил.
Сейчас я этому поверил потому что переболел и я, переболели и мои родители. Я вижу, что творится в мире. В обычном мире, в футбольном мире. Сейчас я этому действительно верю. Те слова, что я выкидывал… Может быть, я где-то хайпанул. На тот момент, когда я снимал этот контент, я этому не верил. Сейчас я верю, потому что ощутил это на себе, на своих близких", — отметил Алиев.
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