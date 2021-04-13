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Алиев: Я действительно не верил в коронавирус, пока не переболел им сам

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Алиев: Я действительно не верил в коронавирус, пока не переболел им сам

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36-летний бывший полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев рассказал о том, что он не верил в коронавирус, пока не переболел им сам.

"Про коронавирус. Он когда начинался, у нас в Украине не так уж и был раскручен. Я этому не верил, действительно не верил.

Я думал, что это специально. Я в политику не лез и лезть не собираюсь. Это не мои дела. Там сидят свои люди. Чем занимаются, как обворовывают страну. Я этому не верил.

Сейчас я этому поверил потому что переболел и я, переболели и мои родители. Я вижу, что творится в мире. В обычном мире, в футбольном мире. Сейчас я этому действительно верю. Те слова, что я выкидывал… Может быть, я где-то хайпанул. На тот момент, когда я снимал этот контент, я этому не верил. Сейчас я верю, потому что ощутил это на себе, на своих близких", — отметил Алиев.

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В статье: Александр Алиев коронавирус
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Источник:
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
13.04.2021 в 20:37
Лучше поздно прозреть, чем никогда. Молодець, Сашко)
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