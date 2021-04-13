Алиев: Я действительно не верил в коронавирус, пока не переболел им сам

36-летний бывший полузащитник киевского " Динамо " Александр Алиев рассказал о том, что он не верил в коронавирус, пока не переболел им сам.

"Про коронавирус. Он когда начинался, у нас в Украине не так уж и был раскручен. Я этому не верил, действительно не верил.

Я думал, что это специально. Я в политику не лез и лезть не собираюсь. Это не мои дела. Там сидят свои люди. Чем занимаются, как обворовывают страну. Я этому не верил.

Сейчас я этому поверил потому что переболел и я, переболели и мои родители. Я вижу, что творится в мире. В обычном мире, в футбольном мире. Сейчас я этому действительно верю. Те слова, что я выкидывал… Может быть, я где-то хайпанул. На тот момент, когда я снимал этот контент, я этому не верил. Сейчас я верю, потому что ощутил это на себе, на своих близких", — отметил Алиев.