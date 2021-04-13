Украинки повторно проиграли Северной Ирландии и не смогли пробиться на Евро-2022
Споткнулись на последнем этапе отбора
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Женская национальная сборная Украины по футболу не смогла пройти Северную Ирландию в плей-офф отбора Евро-2022 и в финальной части турнира не сыграет.
Сегодня, после
Ирландки на правах хозяек начали матч активно, создали пару неплохих моментов, но украинки выстояли и ближе к середине тайма выровняли игру. Впрочем, с креативом у подопечных Натали Зинченко дела обстояли не лучшим образом, поэтому моменты у ворот ирландок возникали начасто.
Ну а после перерыва на 55-й минуте хозяйки вышли вперед.
Впрочем, для украинок ничего по большому счету не изменилось, им все также нужны были два гола, однако навал в концовке матча ничего не дал.
Более того, после удаления Панцулаи ирландки в компенсированное время забили и второй, лишь посыпав соль на раны.
2:0 и 4:1 по сумме двух матчей. Ирландки в обоих матчах выглядели солиднее и по праву едут на Евро. Ну а нам остается готовиться к следующим матчам и корить себя за детские ошибки в первом, киевском матче.
Северная Ирландия – Украина 2:0 (по сумме двух матчей – 4:1)
Голы: Каллахан (55), Колдуэлл (90+6)
Удаление: Панцулая (88)
Украина: Самсон, Филенко, Кравец (Кравчук, 69), Шматко, Басанская, Бойченко (Малахова, 75), Панцулая, Химич, Овдийчук, Апанащенко, Кунина (Козлова, 58)
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