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Украинки повторно проиграли Северной Ирландии и не смогли пробиться на Евро-2022

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Споткнулись на последнем этапе отбора

Украинки повторно проиграли Северной Ирландии и не смогли пробиться на Евро-2022

instagram.com/northernireland

Новина українською

Женская национальная сборная Украины по футболу не смогла пройти Северную Ирландию в плей-офф отбора Евро-2022 и в финальной части турнира не сыграет.

Сегодня, после поражения в домашнем матче со счетом 1:2, украинки пытались взять реванш в Белфасте, однако зацепиться за позитивный результат не смогли.

Ирландки на правах хозяек начали матч активно, создали пару неплохих моментов, но украинки выстояли и ближе к середине тайма выровняли игру. Впрочем, с креативом у подопечных Натали Зинченко дела обстояли не лучшим образом, поэтому моменты у ворот ирландок возникали начасто.

Ну а после перерыва на 55-й минуте хозяйки вышли вперед.

Впрочем, для украинок ничего по большому счету не изменилось, им все также нужны были два гола, однако навал в концовке матча ничего не дал.

Более того, после удаления Панцулаи ирландки в компенсированное время забили и второй, лишь посыпав соль на раны.

2:0 и 4:1 по сумме двух матчей. Ирландки в обоих матчах выглядели солиднее и по праву едут на Евро. Ну а нам остается готовиться к следующим матчам и корить себя за детские ошибки в первом, киевском матче.

Северная Ирландия – Украина 2:0 (по сумме двух матчей – 4:1)

Голы: Каллахан (55), Колдуэлл (90+6)

Удаление: Панцулая (88)

Украина: Самсон, Филенко, Кравец (Кравчук, 69), Шматко, Басанская, Бойченко (Малахова, 75), Панцулая, Химич, Овдийчук, Апанащенко, Кунина (Козлова, 58)

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В статье: Женская сборная Украины по футболу
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