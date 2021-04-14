Полуфиналисты ЛЧ, назначение Монзуль и травма Шабанова. Главные новости за 13 апреля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 13 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

"Порту" и "Бавария" выиграли битвы и проиграли войны, но и это не все наши новости на сегодня. Назначение Екатерины Монзуль на центральный матч тура в УПЛ, тяжелая травма Артема Шабанова, победа Флорентина Переса на выборах и туманное будущее одного украинского легионера. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.