Полуфиналисты ЛЧ, назначение Монзуль и травма Шабанова. Главные новости за 13 апреля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 13 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеПСЖ и Челси в 1/2 ЛЧ, Монзуль снова рассудит украинское Класико. Главные новости от 13 апреля
"Порту" и "Бавария" выиграли битвы и проиграли войны, но и это не все наши новости на сегодня. Назначение Екатерины Монзуль на центральный матч тура в УПЛ, тяжелая травма Артема Шабанова, победа Флорентина Переса на выборах и туманное будущее одного украинского легионера. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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