Экс-судья Бондарь: Лучи за месяц получает зарплату арбитра УПЛ за 2 года

Бывший арбитр УПЛ Иван Бондарь сравнил зарплаты рефери и главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

"Уже сколько лет муссируется вопрос по поводу повышения заработной платы. Лучи говорил: "Если кому-то не нравится – уходите. Мы в одной лодке, мы – одна семья, мы едим суп из одного котла". Только у кого-то суп наваристый, на хорошем мясе, бутербродик с красной или черной икрой, а кто-то не может туда даже кусочек мяса бросить. Сытый голодного не поймет. Он говорит про один котел, но кастрюли абсолютно разные.

Вопрос повышения зарплаты часто поднимался, руководитель себя так часто возвышал: "Я поднимаю этот вопрос везде, на заседаниях клубов УПЛ и Первой лиги". Я знаю, что такого не было, единичный случай. Зачем ему ходатайствовать о нас? Он получает около полумиллиона гривен в месяц (411 098 гривен – прим.), это официальные данные фискальной службы Печерского района. Он за месяц получает зарплату арбитра УПЛ за 2 года, ассистента арбитра УПЛ – за 4 года. Это я уже не беру арбитров Первой и Второй лиг. Он просто загнал арбитров в нищету, закрыл рот и ничего не дает сказать. Какой-то арбитр из Мариуполя или откуда, с U-19 написал заявление и прислал Лучи письмо, что его гонорар не может покрыть даже дорогу. Все, этот арбитр закончил.