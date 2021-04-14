Экс-судья Бондарь: Лучи за месяц получает зарплату арбитра УПЛ за 2 года
Судья назвал зарплату главы комитета арбитров
Фото: УАФ
Бывший арбитр УПЛ Иван Бондарь сравнил зарплаты рефери и главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.
"Уже сколько лет муссируется вопрос по поводу повышения заработной платы. Лучи говорил: "Если кому-то не нравится – уходите. Мы в одной лодке, мы – одна семья, мы едим суп из одного котла". Только у кого-то суп наваристый, на хорошем мясе, бутербродик с красной или черной икрой, а кто-то не может туда даже кусочек мяса бросить. Сытый голодного не поймет. Он говорит про один котел, но кастрюли абсолютно разные.
Вопрос повышения зарплаты часто поднимался, руководитель себя так часто возвышал: "Я поднимаю этот вопрос везде, на заседаниях клубов УПЛ и Первой лиги". Я знаю, что такого не было, единичный случай. Зачем ему ходатайствовать о нас? Он получает около полумиллиона гривен в месяц (411 098 гривен – прим.), это официальные данные фискальной службы Печерского района. Он за месяц получает зарплату арбитра УПЛ за 2 года, ассистента арбитра УПЛ – за 4 года. Это я уже не беру арбитров Первой и Второй лиг. Он просто загнал арбитров в нищету, закрыл рот и ничего не дает сказать. Какой-то арбитр из Мариуполя или откуда, с U-19 написал заявление и прислал Лучи письмо, что его гонорар не может покрыть даже дорогу. Все, этот арбитр закончил.
Я стал арбитром УПЛ в 2013 году, никогда не слышал о взятках судьям, потому что мы зарабатывали приличные деньги на то время. 12 000 гривен было тогда, есть и сейчас. Тогда это было около 1 500 долларов, это гонорар за один матч. И проезд отдельно был. Плюс матч дублей, это было около 8 000 гривен. За месяц получалось от 3 до 5 тысяч долларов.
У Лучи свои интересы, чтобы ему каждый месяц капало на карточку, и он будет говорить на белое белое, а на черное черное. Арбитры загнаны в нищету. Мы едим из другого котла, не из его, не из общего", – сказал Бондарь.
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