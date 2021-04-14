Известный украинский специалист возглавил любительскую команду из России
Последним его клубом был "Ростов"
Фото: СЭ / Автор - Александр Федоров
Украинский тренер Игорь Гамула продолжит карьеру в любительском клубе из Росии.
61-летний наставник приступил к работе с АФК "Гераклион", который играет в чемпионате Москвы.
Детали контракта не разглашаются.
Последним его клубом был "Ростов". Также за свою почти 30-летнюю тренерскую карьеру он возглавлял "Таврию" с Херсона, новороссийский "Черноморец", латвийскую "Даугаву"и "Говерлу" (Ужгород).
Отметим, что в чемпионате Москвы 2020 среди ЛФК в дивизионе А "Гераклион" занял 7-е место в турнирной таблице.
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Источник:Instagram
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