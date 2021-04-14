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Известный украинский специалист возглавил любительскую команду из России

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Последним его клубом был "Ростов"

Известный украинский специалист возглавил любительскую команду из России

Фото: СЭ / Автор - Александр Федоров

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Украинский тренер Игорь Гамула продолжит карьеру в любительском клубе из Росии.

61-летний наставник приступил к работе с АФК "Гераклион", который играет в чемпионате Москвы.

Детали контракта не разглашаются.

Последним его клубом был "Ростов". Также за свою почти 30-летнюю тренерскую карьеру он возглавлял "Таврию" с Херсона, новороссийский "Черноморец", латвийскую "Даугаву"и "Говерлу" (Ужгород).

Отметим, что в чемпионате Москвы 2020 среди ЛФК в дивизионе А "Гераклион" занял 7-е место в турнирной таблице.

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В статье: Игорь Гамула
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