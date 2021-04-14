Руководство НСК Олимпийский отреагировало на информацию касательно смены газона
На стадионе действительно рассматривается этот вопрос
Фото: grasser.com.ua
НСК "Олимпийский" подтвердив информацию о том, что на стадионе планируется смена газона.
На "НСК "Олимпийский" действительно рассматривается вопрос смены газона. Однако по состоянию на сегодняшнюю дату (13 апреля) отсутствует информация как об объемах работ и графике их исполнения, так и о стоимости и источников их финансирования", – указано в ответе "Олимпийского".
Напомним, ранее пресс-секретарь сборной Украины Александр Глывинский сообщал, что товарищеский матч Украина - Северная Ирландия не пройдет на НСК "Олимпийском" из-за смены газона.
Добавим, что на стадионе свои матчи проводят "Динамо" и "Шахтер".
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