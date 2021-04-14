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Руководство НСК Олимпийский отреагировало на информацию касательно смены газона

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На стадионе действительно рассматривается этот вопрос

Руководство НСК Олимпийский отреагировало на информацию касательно смены газона

Фото: grasser.com.ua

Новина українською

НСК "Олимпийский" подтвердив информацию о том, что на стадионе планируется смена газона.

На "НСК "Олимпийский" действительно рассматривается вопрос смены газона. Однако по состоянию на сегодняшнюю дату (13 апреля) отсутствует информация как об объемах работ и графике их исполнения, так и о стоимости и источников их финансирования", – указано в ответе "Олимпийского".

Напомним, ранее пресс-секретарь сборной Украины Александр Глывинский сообщал, что товарищеский матч Украина - Северная Ирландия не пройдет на НСК "Олимпийском" из-за смены газона.

Добавим, что на стадионе свои матчи проводят "Динамо" и "Шахтер".

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В статье: НСК Олимпийский
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Источник:
Tribuna

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