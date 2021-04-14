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В УАФ сообщили, когда будет рассмотрено дело Гельзина

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Скандальный инцидент в УПЛ перенесли на 22 апреля

В УАФ сообщили, когда будет рассмотрено дело Гельзина

Фото: ФК Олимпик Донецк

Новина українською

КДК УАФ удовлетворил ходатайство президента "Олимпика" Владислава Гельзина.

Рассмотрения дела о нарушение Кодекса этики и честной игры перенесли на 22 апреля 2021.

Напомним, что Владислав Гельзин после матча с "Шахтером" в прямом эфире каналов Футбол обматерил судей и главу арбитров Украины Лучано Лучи.

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В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин
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Источник:
УАФ

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