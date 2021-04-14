В УАФ сообщили, когда будет рассмотрено дело Гельзина
Скандальный инцидент в УПЛ перенесли на 22 апреля
Фото: ФК Олимпик Донецк
КДК УАФ удовлетворил ходатайство президента "Олимпика" Владислава Гельзина.
Рассмотрения дела о нарушение Кодекса этики и честной игры перенесли на 22 апреля 2021.
Напомним, что Владислав Гельзин после матча с "Шахтером" в прямом эфире каналов Футбол обматерил судей и главу арбитров Украины Лучано Лучи.
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Источник:УАФ
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