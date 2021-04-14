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Блокировка из регби. Странный фол футболистки сборной Украины на красную карточку

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Не лучший был день для женской сборной Украины

Блокировка из регби. Странный фол футболистки сборной Украины на красную карточку

instagram.com/pantsulaia_natiia13

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Вчера женская сборная Украины проиграла в выездном матче плей-офф раунда за выход на Евро-2022 Северной Ирландии 0:2.

В целом матч складывался для украинок не лучшим образом, а за пять минут до конца поединка еще и странный фол на красную карточку совершила полузащитница нашей команды Натия Панцулая.

Будучи первой на мяче, она то ли так оставляла мяч вратарю, толи просто на нервах (команда горела по сумме двух матчей) вынесла соперницу приемом то ли из регби, то ли из сумо.

Как итог – удаление, гол в компенсированное время и счет 1:4 по сумме двух матчей.

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В статье: Женская сборная Украины по футболу Натия Панцулая
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