Блокировка из регби. Странный фол футболистки сборной Украины на красную карточку
Не лучший был день для женской сборной Украины
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Вчера женская сборная Украины проиграла в выездном матче плей-офф раунда
В целом матч складывался для украинок не лучшим образом, а за пять минут до конца поединка еще и странный фол на красную карточку совершила полузащитница нашей команды Натия Панцулая.
Будучи первой на мяче, она то ли так оставляла мяч вратарю, толи просто на нервах (команда горела по сумме двух матчей) вынесла соперницу приемом то ли из регби, то ли из сумо.
Как итог – удаление, гол в компенсированное время и счет 1:4 по сумме двух матчей.
The Northern Ireland vs Ukraine match contained one of the most cynical fouls I have ever seen. It is almost a work of performance art. pic.twitter.com/uRKVdQ1mId— Scott Pack (@meandmybigmouth) April 13, 2021
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