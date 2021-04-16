Контракт Тайсона, ½ ЛЕ, ситуация в лазаретах Шахтера и Динамо. Главные новости за 15 апреля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 15 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Итоги ответных поединков четвертьфинала второго по значимости клубного европейского турнира, но и это не все наши новости на сегодня. Трудовой договор Тайсона, ситуация в лазаретах "Динамо" и "Шахтера" перед очной встречей, место проведения спаррингов сборной Украины и инициатива УЕФА изменить правило выездного гола. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.