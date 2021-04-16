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Контракт Тайсона, ½ ЛЕ, ситуация в лазаретах Шахтера и Динамо. Главные новости за 15 апреля. Аудио

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Контракт Тайсона, ½ ЛЕ, ситуация в лазаретах Шахтера и Динамо. Главные новости за 15 апреля. Аудио

UA-Футбол

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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 15 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеШахтер расторг контракт с Тайсоном, Фонсека вывел Рому в полуфинал ЛЕ. Главные новости за 15 апреля

Итоги ответных поединков четвертьфинала второго по значимости клубного европейского турнира, но и это не все наши новости на сегодня. Трудовой договор Тайсона, ситуация в лазаретах "Динамо" и "Шахтера" перед очной встречей, место проведения спаррингов сборной Украины и инициатива УЕФА изменить правило выездного гола. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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