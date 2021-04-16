Экс-динамовец попал в сферу интересов двух европейских клубов
Дуду интересен "Галатасараю" и " ПАОКу"
Фото: football24.ua
Бразильский полузащитник "Палмейраса" Дуду, известного в Украине по выступлениям за "Динамо" может вернуться в Европу. Об этом сообщает Fanatik.
По информации источника, 29-летний футболист попал в сферу интересов турецкого "Галатасарая" и греческого "ПАОК"
Отметим, что сейчас Дуду на правах аренды выступает в Катаре за "Аль-Духайль", а его контракт принадлежит "Палмейрасу". В текущем сезоне во всех турнирах в 28 матчах за команду бразилец забил 15 мячей и отдал 13 результативных передач.
Портал Transfermarket оценивает футболиста 12 млн евро.
Напомним, что в составе "Динамо" Дуду выступал с 2011 по 2014, с 2014 по 2015 годы. За киевский клуб 29-летний бразилец провел 32 матча в которых забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.
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