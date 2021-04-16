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Маркевич про Металл/Металлист: Хочу вернуться в футбол, но нужно, чтобы все было серьезно

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Мирон Богданович занял выжидательную позицию

Маркевич про Металл/Металлист: Хочу вернуться в футбол, но нужно, чтобы все было серьезно

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Известный украинский тренер Мирон Маркевич, который сейчас работает в УАФ, рассказал о шансах вернуться к тренерской деятельности, и в частности, возглавить "Металлист", который собирается возрождать Александр Ярославский.

"Я рад, что Ярославский так активно включился и хочет возродить "Металлист". Это важно для Харькова. Но время покажет, что будет, тяжело сейчас что-то прогнозировать. Я понимаю, что все с нуля будет начинаться.

Сейчас есть команда "Металл", которая хорошо выступает во Второй лиге и, наверное, выйдет в Первую. Александр Кучер хорошо работает с командой, показывают хороший футбол. Я не вижу, каких-то мотивов, чтобы о чем-то говорить. Но время покажет.

Я уже говорил, что хочу вернуться в футбол, но нужно, чтобы все было серьезно. Мне, если возвращаться, то нужно, чтобы не было прокола. Не хочется под конец карьеры себе испортить репутацию. Это очень важно", - считает Маркевич.

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В статье: Мирон Маркевич Металлист (Харьков) Металл (Харьков)
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Источник:
Великий футбол

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