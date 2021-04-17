Тайсон покинул Шахтер, Львов победил, Верес добыл десятую победу кряду. Главные новости за 16 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 16 апреля

Свершилось то, что должно было уже давно - бразилец Тайсон покинул Украину. Официальная пресс-служба "Шахтера" в пятницу официально объявила о досрочном расторжении контракта между сторонами. Сделка истекала летом 2021-го и никто продлевать её не планировал. Были долгие прощания, слезы и слова благодарности . Известно, где Тайсон продолжит карьеру - он подписал двухлетний контракт с родным "Интернасьоналем" . Отметим, что за "Шахтер" экс-капитан отыграл 299 матчей, забил 55 голов и завоевал 15 трофеев.

Сенсация, могли подумать бы вы, однако это не совсем так. Владимир Шаран решил пожертвовать матчем 22-го тура, выпустив на игру против "Львова" наполовину резервный состав, чтобы лучше подготовиться к кубковой игре против "Зари". Она пройдет в среду. Эксперимент опытного наставника провалился - его клуб проиграл со счетом 3:1. Не помог даже гол Устименко, который открыл счет в матче. Точные удары Эрнеста, Ныча, а также нелепый автогол Билыка принесли три очка коллективу Бессмертного, который отрывается от последнего места и теперь имеет неплохие шансы удержаться в элите.

Параллельно с 22-м туром УПЛ, была сыграна большая часть матчей тура в Первой лиге. Лидер соревнования "Верес" испортил дебют Игоря Климовского во главе "Нивы" и добыл свою десятую подряд победу . Их главный преследователь, одесский "Черноморец", потерял очки, не сумев обыграть "Кремень" . Пять матчей без побед обходится "Агробизнес" - в пятницу они поделили очки с "Горняком-Спорт" . Наиболее живой матч получился в Николаеве, где местный коллектив обыграл "Оболонь" со счетом 5:3 .

Греческий "ПАОК" планирует подписать украинского вратаря Дмитрия Ризныка. Об этом передает OnSports. По данным источника, полтавская "Ворскла" может отпустить футболиста за полтора миллиона евро. Параллельно с "ПАОКом", интерес к Ризныку также проявляют "Легия" и донецкий "Шахтер". В 20-ти играх текущей кампании Ризнык пропустил 17 голов.

Владислав Гельзин получит пятилетний бан. Такую информации в своей передачи "Денисов Time" сообщил Александр Денисов. Помимо этого, еще пять лет президент "Олимпика" получит в виде условной дисквалификации. Напомним, что после матча "Олимпика" и "Шахтера", в котором достаточно спорно был отменен гол Нкенга, Гельзин дважды врывался в судейскую комнату, а после этого высказал свое недовольство в прямом эфире телеканалов "Футбол". Не обошлось без нецензурной лексике.

В прошедшие вторник, среду и четверг прошли ответные матчи четвертьфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы. По их итогам были выделены лучшие игроки стадии. Приз самого ценного футболиста ЛЧ получит бразилец Неймар, который помог своей команде пройти грозную "Баварию". Отметим, что сам бразилец не забил, но создал немало проблем обороне мюнхенцев. А вот в Лиге Европы лучшим стал Букайо Сака. Он отметился в воротах "Славии" и помог "Арсеналу" уничтожить соперника со счетом 4:0.