  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первый киберспортивный матч между Динамо и Шахтером завершился победой киевлян
В тренде

Первый киберспортивный матч между Динамо и Шахтером завершился победой киевлян

Общие новости
(1 голосов)

Матч УПЛ между киевской и донецкой командами состоится уже сегодня вечером

Первый киберспортивный матч между Динамо и Шахтером завершился победой киевлян

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" и "Динамо" впервые провели киберспортивный матч между клубами.

"Динамо" выиграло два матча со счетом 4:1 и 2:3.

"Шахтер" представил Алексей Forlan FS Мерсер, "Динамо" – Ярослав Blackstar98 Гурмак. Киберспортсмены играли за аналоги клубов в FIFA 21. Встреча дончан и киевлян в FIFA 21 прошла на НСК "Олимпийский".

Комментировали матч Роман Бебех и Юрий Strike Терещенко из WePlay Esports.

Полные видео матчей:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) киберспорт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Динамiт (Василькiв)
17.04.2021 в 18:05
Так і повинно бути ! Динамо -- це ж Динамо !
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...