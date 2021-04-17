Первый киберспортивный матч между Динамо и Шахтером завершился победой киевлян
Матч УПЛ между киевской и донецкой командами состоится уже сегодня вечером
shakhtar.com
"Шахтер" и "Динамо" впервые провели киберспортивный матч между клубами.
"Динамо" выиграло два матча со счетом 4:1 и 2:3.
"Шахтер" представил Алексей Forlan FS Мерсер, "Динамо" – Ярослав Blackstar98 Гурмак. Киберспортсмены играли за аналоги клубов в FIFA 21. Встреча дончан и киевлян в FIFA 21 прошла на НСК "Олимпийский".
Комментировали матч Роман Бебех и Юрий Strike Терещенко из WePlay Esports.
Полные видео матчей:
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Динамiт (Василькiв)
17.04.2021 в 18:05
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