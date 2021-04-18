Победа Динамо в Классическом, неудачи Зари и Десны, Кубок Барсы. Главные новости за 17 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 17 апреля

Донецкий "Шахтер" имел последнюю возможность сохранить интригу в борьбе за золото, но проиграл киевлянам Классическое в 22-м туре. При этом проиграл по делу, ведь за весь матч горняки лишь дважды пробили по воротам (один раз попали в рамку, да и то неопасно). В "Динамо" статистика не лучше, но по игре киевляне выглядели солиднее. В конце концов, они и победили - единственный гол забил ударом с пенальти Карлос Де Пена на 34-й минуте. Таким образом, "Динамо" увеличило свое преимущество над "Шахтером" до десяти очков. Уже в следующем туре бело-синие могут оформить чемпионство.

Известный в прошлом футболист Антонио Кассано заявил, что "Шахтер" провел неофициальные консультации с его другом - тренером "Сассуоло" Роберто Де Дзерби. 41-летний специалист считается одним из самых перспективных на Апеннинах. Сейчас его команда занимает восьмое место в Серии А. Также он тренировал "Беневенто" и "Палермо".

Черниговцы приехали в гости к "Минаю" в статусе явного фаворита, но капитулировали. В первом тайме дубль оформил Нуриев, после перерыва третий гол провел Пиняшко. Лишь после этого подопечные Рябоконя смогли один гол отыграть (отличился защитник Имереков), но не более. "Минай" благодаря этой победе покинул последнее место и обошел в турнирной таблице "Рух" и "Олимпик".

Не воспользовалась - это мягко сказано. Луганчане аналогичным образом провалились в поединке с "Ворсклой". Особенно свирепствовал Владислав Кулач, который оформил первый в карьере хет-трик, что позволило ему захватить лидерство в гонке бомбардиров. Только когда счет стал 4:0, "Заря" начала играть и смогла забить два гола, но это было слабое утешение. Поэтому луганчане потеряли прекрасную возможность увеличить отрыв от "Десны". Теперь именно "Ворскла" является их главным преследователем - разница между командами составляет один балл, правда, у "Зари" есть игра в запасе.

В Первой лиге состоялся центральный матч 22-го тура - в очном поединке сошлись претенденты на повышение в классе "Металлист 1925" и "Волынь". Харьковчане забили в первом тайме - отличился Голодюк, но не удержали преимущество, пропустив от Рябова после перерыва. Ничья 1:1 в итоге. "Металлист 1925" не смог сократить отставание от "Черноморца" - разница составляет пять очков, харьковчане занимают третье место. "Волынь" - шестая, отставание от "Металлиста 1925" составляет четыре балла, но у луцкой команды на два сыгранных матча меньше.

Каталонцы эффектно отомстили "Атлетику" за недавнее поражение в матче за Суперкубок. На этот раз подопечные Кумана не оставили баскам ни единого шанса, хотя целый час Унаи Симону удавалось держать свои ворота на замке. Однако после того, как Гризманн на 60-й минуте открыл счет, "Атлетик" рассыпался. Де Йонг удвоил преимущество, а дубль Месси позволил оформить разгром - 4:0. Это первый трофей, добытый "Барселоной" под руководством Рональда Кумана.

Если в АПЛ чемпионству горожан мало что угрожаю, то в Кубке Англии команда Гвардиолы потерпела неудачу на стадии полуфинала. "Манчестер Сити" приехал в гости к "Челси" и пропустил в начале второго тайма гол от Зиеша. Этот мяч оказался единственным в игре и определяющим. "Челси" в финале, где сыграет с победителем пары "Саутгемптон" - "Лестер". Александр Зинченко участия в игре не принимал.

Мюнхенцы в 29-м туре встречались с весьма непростым соперником - "Вольфсбургом", который идет в тройке лидеров. Но даже без Левандовского и после неудачи в Лиге Чемпионов "Бавария" остается на высшем уровне. Красные победили 3:2 благодаря дублю 18-летнего Мусиалы и голу Чупо-Мотинга. "Бавария" снова на семь очков впереди "Лейпцига".