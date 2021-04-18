Жажа: Шахтер давал за меня 15 миллионов и трех игроков

Экс-форвард "Металлиста" рассказал о несостоявшемся переходе в "Шахтер". Преградой трансферу стал президент клуба Александр Ярославский.

"После первого моего успешного сезона в "Металлисте", "Шахтер" захотел купить меня. Они позвонили, когда я уже отправился на каникулы домой в Бразилии. Сказали, чтобы я летел в Донецк. Прилетел. Мы переговорили. У меня тогда были некоторые проблемы с коленом. "Шахтер" отправил меня на дообследование в Барселону, затем во Францию. Там обнаружили небольшое растяжение связок, но операция не понадобилась.

Я вернулся в Украину. "Шахтер" предложил контракт на пять лет. Мы все согласовали. Когда пришло время говорить с "Металлистом", президент Ярославский затребовал от "Шахтера" 20 миллионов. Президент "Шахтера" посчитал эту сумму большой. Он ответил Ярославскому, что готов дать 15 и еще в придачу троих игроков. Ярославский сказал либо 20, либо Жажа не продается. Этот канат клубы тянули не одну неделю, не могли договориться. Затем Ярославский позвонил мне снова и сказал: Я хочу, чтобы ты остался в "Металлисте".Я его очень уважал и, разумеется, не нагнетал ситуацию и спокойно вернулся в "Металлист" после летнего отпуска", – сказал Жажа.