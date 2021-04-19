Раскол в Европе из-за Суперлиги, день Малиновского и Яремчука. Главные новости за 18 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 18 апреля

Об этом очень долго говорили, УЕФА активно противостоял этому процессу, но это все же произошло. 12 грандов европейского футбола объявили о создании Суперлиги, в которой готовы участвовать вместо Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Соответствующее заявление подписали МЮ, "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" из Англии, "Реал", "Барселона" и "Атлетико" от Испании, "Ювентус", "Милан" и "Интер" от Италии. Также ожидается присоединение к этому списку еще трех грандов. Новый турнир должен стартовать в августе - 20 команд будут разделены на две группы по 10, поединки будут проходить посреди недели, по три лучшие из группы выходят в четвертьфинал, 4-5 места разыгрывают еще две путевки. УЕФА решительно осудил такой шаг европейских толстосумов и угрожает им исключением не только из европейских клубных турниров, но и из национальных чемпионатов, а также баном для футболистов.

В рамках 22-го тура было сыграно три матча и все они завершились ничьей. Сначала "Ингулец" и "Рух" не смогли забить хотя бы один мяч - 0:0, что оставило львовскую команду на последнем месте. Затем "Мариуполь" и "Олимпик" сыграли 1:1 - это первое набранное очко для дончан в 2021 году. Наконец "Колос" и "Днепр-1" тоже завершили свой матч с таким счетом - 1:1, Коваливцы потеряли возможность догнать "Десну", а днепряне - опередить "Александрию".

Центральный матч тура в чемпионате Италии играли "Аталанта" и "Ювентус". Оба украинских игрока бергамской команды остались в резерве, Руслан вышел за 15 минут до конца матча при счете 0:0. И именно он нанес удар, который с помощью небольшого рикошета трансформировался в единый забитый гол в игре. "Аталанта" подвинула "Ювентус" на четвертую строчку. Осечкой Старой Синьоры не сумел воспользоваться "Наполи", который поделил очки с "Интером" - 1:1. "Милан" тем временем обыграл "Дженоа" 2: 1, "Лацио" переиграл "Беневенто" 5:3, а "Рома" уступила "Торино" 1:3.

В последнем туре перед началом второй части чемпионата Бельгии "Генту" нужна была победа над "Варегемом", чтобы попасть в группу команд, которые будут бороться за Лигу Европы. И тот даже перевыполнил задание - 2:7. Начался разгром при активном участии Яремчука - сначала он ассистировал партнеру, потом забил сам. Уже на 84-й минуте Роман забил седьмой мяч в сетку ворот соперника. "Гент" поднялся на седьмое место и будет бороться за путевку в ЛЕ.

Во втором полуфинале Кубка Англии "Лестер" обыграл "Саутгемптон" благодаря голу Ихеаначо. В решающем матче лисы, напомним, сыграют с "Челси". Между тем в АПЛ МЮ не без проблем обыграл "Бернли" 3:1. Героем стал Гринвуд, который оформил дубль. Эта победа позволила команде Сульшера увеличить отрыв от "Лестера" до десяти очков. "Арсенал" спасся от позора на 90+7 - канониры сыграли вничью с "Фулхэма" 1:1.

В Испании матрасники расправились с "Эйбаром" -5:0. Это позволило команде Диего Симеоне оторваться от "Реала" на три очка - обескровленный королевский клуб сыграл вничью 0:0 с "Хетафе". Отмечаем победу "Севильи" над "Реалом Сосьедад" 1:2, андалусская команда подошла к "Барселоне" на расстояние одного очка, правда, у каталонцев на один сыгранный матч меньше.