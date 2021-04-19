Создание Суперлиги, голы Малиновского и Яремчука. Главные новости за 18 апреля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 18 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Этой ночью двенадцать европейских грандов подорвали привычные устои футбола, но и это не все наши новости на сегодня. Ничьи в Украинской Премьер-лиге, успех "Аталанты" и Малиновского, перевыполненный план "Гента" и вклад Яремчука, второй финалист Кубка Англии, а также неожиданные результаты матчей АПЛ и Ла Лиги. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.