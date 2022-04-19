Находка Луческу в атаке: сегодня Денис Гармаш отмечает День рождения

Денис Викторович Гармаш родился 19 апреля 1990 года. Хавбек выступает за киевское "Динамо", ранее активно вызывался в национальную сборную Украины.

Выступал за юношескую сборную Украины до 17 и до 19 лет, а также за молодежную сборную Украины до 21 года. Стал победителем юношеского чемпионата Европы 2009 до 19 лет, который проходил в Украине, а также был признан лучшим игроком турнира. В 2011-м Гармаша начали вызывать в стан главной команды страны.

Гармаш – чемпион Украины (2), обладатель Кубка (2) и Суперкубка страны (4). В прошлом году выступал на правах аренды за турецкий "Ризеспор".