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В прошлом был известен как эмоциональный динамит: сегодня Денис Гармаш отмечает День рождения

Общие новости
(1 голосов)

Перевалил за тридцатку

В прошлом был известен как эмоциональный динамит: сегодня Денис Гармаш отмечает День рождения

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Денис Викторович Гармаш родился 19 апреля 1990 года. Хавбек выступает за киевское "Динамо", ранее активно вызывался в национальную сборную Украины.

Выступал за юношескую сборную Украины до 17 и до 19 лет, а также за молодежную сборную Украины до 21 года. Стал победителем юношеского чемпионата Европы 2009 до 19 лет, который проходил в Украине, а также был признан лучшим игроком турнира. В 2011-м Гармаша начали вызывать в стан главной команды страны.

Гармаш – чемпион Украины (2), обладатель Кубка (2) и Суперкубка страны (4). В прошлом году выступал на правах аренды за турецкий "Ризеспор".

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В статье: Денис Гармаш
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Комментарии (1)
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lightning (Одесса)
19.04.2021 в 13:02
то ещё чудо
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