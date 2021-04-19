"Forza gentile. La mia vita, il mio calcio". Андрей Шевченко выпустит автобиографию
Релиз запланирован на 29 апреля 2021 года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
29 апреля 2021 выйдет книга главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко "Forza gentile. La mia vita, il mio calcio" (возможный перевод – "Тихая сила. Моя жизнь, мой футбол" – прим.).
Информация об этом появилась на сайте издательства Baldini+Castoldi.
При создании работы с Шевченко сотрудничал Алессандро Альчато, который также помогал в написании книги Андреа Пирло.
Стоимость книги Шевченко – 18 евро (около 607 грн – прим.)
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Источник:Baldini+Castoldi
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