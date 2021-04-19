  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Forza gentile. La mia vita, il mio calcio". Андрей Шевченко выпустит автобиографию
В тренде

"Forza gentile. La mia vita, il mio calcio". Андрей Шевченко выпустит автобиографию

Общие новости
(1 голосов)

Релиз запланирован на 29 апреля 2021 года

"Forza gentile. La mia vita, il mio calcio". Андрей Шевченко выпустит автобиографию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

29 апреля 2021 выйдет книга главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко "Forza gentile. La mia vita, il mio calcio" (возможный перевод – "Тихая сила. Моя жизнь, мой футбол" – прим.).

Информация об этом появилась на сайте издательства Baldini+Castoldi.

При создании работы с Шевченко сотрудничал Алессандро Альчато, который также помогал в написании книги Андреа Пирло.

Стоимость книги Шевченко – 18 евро (около 607 грн – прим.)

"Forza gentile. La mia vita, il mio calcio". Андрей Шевченко выпустит автобиографию - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Baldini+Castoldi

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...