"Forza gentile. La mia vita, il mio calcio". Андрей Шевченко выпустит автобиографию

29 апреля 2021 выйдет книга главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко "Forza gentile. La mia vita, il mio calcio" (возможный перевод – "Тихая сила. Моя жизнь, мой футбол" – прим.).

Информация об этом появилась на сайте издательства Baldini+Castoldi.

При создании работы с Шевченко сотрудничал Алессандро Альчато, который также помогал в написании книги Андреа Пирло.

Стоимость книги Шевченко – 18 евро (около 607 грн – прим.)