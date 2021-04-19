Цыганык: Тайсон пообещал, что завершит карьеру в Металлисте Ярославского

Журналист Игорь Цыганик в программе Цыганик Live рассказал о договоренности Александра Ярославского с Тайсоном.

"Когда "Шахтер" объявил о том, что Тайсон покидает команду , я написал пост, в котором отметил, что очень жаль, что мы больше не увидим такого яркого футболиста в Украине. Тайсон написал трогательный комментарий, в котором отметил, что будет любить Украину вечно.

Но уже на следующий день мне позвонил Тайсон и сказал, что я поторопился со словами, что мы больше его не увидим. Тайсон, когда узнал, что Ярославский возрождает "Металлист", пообещал, что после завершения контракта с "Интернасьоналом" вернется в "Металлист". И хочет закончить карьеру в команде Ярославского-Красникова.

Вот такие слова от одного из лучших легионеров в истории украинского чемпионата. Слова о том, что он любит Украину, они не просто так сказаны. Он хочет вернуться сюда и отдать долг Ярославском, Харькову и клуба за то, что они для него сделали", - сказал Цыганык.