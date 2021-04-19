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Цыганык: Тайсон пообещал, что завершит карьеру в Металлисте Ярославского

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(2 голосов)

Бразилец пообещал вернуться в Украину

Цыганык: Тайсон пообещал, что завершит карьеру в Металлисте Ярославского

Новина українською

Журналист Игорь Цыганик в программе Цыганик Live рассказал о договоренности Александра Ярославского с Тайсоном.

"Когда "Шахтер" объявил о том, что Тайсон покидает команду, я написал пост, в котором отметил, что очень жаль, что мы больше не увидим такого яркого футболиста в Украине. Тайсон написал трогательный комментарий, в котором отметил, что будет любить Украину вечно.

Но уже на следующий день мне позвонил Тайсон и сказал, что я поторопился со словами, что мы больше его не увидим. Тайсон, когда узнал, что Ярославский возрождает "Металлист", пообещал, что после завершения контракта с "Интернасьоналом" вернется в "Металлист". И хочет закончить карьеру в команде Ярославского-Красникова.

Вот такие слова от одного из лучших легионеров в истории украинского чемпионата. Слова о том, что он любит Украину, они не просто так сказаны. Он хочет вернуться сюда и отдать долг Ярославском, Харькову и клуба за то, что они для него сделали", - сказал Цыганык.

Напомним, что за свою карьеру в "Металлисте" Тайсон успел сыграть 83 матча, в которых отметился 20 голами и 26 ассистами.

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В статье: Тайсон Игорь Цыганык Шахтер (Донецк) Металлист (Харьков) Металл (Харьков)
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Источник:
football hub

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Комментарии (5)
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download1 (huyersk)
19.04.2021 в 20:04
ОГо! Ну якщо стримає обіцянку, то вчинить красиво! В Харкові його любили!
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0
0
York (Донецк)
19.04.2021 в 19:30
И будем все рыдать, от этого душераздирающего бразильского сериала! )
Ответить
+1
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
19.04.2021 в 19:20
Циганик, ви з тим Тайсоном брати по розуму.
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+3
-3
Dimka26 (Чернигов)
19.04.2021 в 19:18
Может еще и марлос подтянется к 23 году?)) Хотя нет.. он будет еще медленнее
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+3
0
Dimka26 (Чернигов)
19.04.2021 в 19:18
Так металл вроде как в 2022 должен выйти в УПЛ. А у Тайсона контракт до 23 года.. Хотя Ярославский тоже в 23 году по котракту появится в футболе... кто его знает.. Но было бы красиво.
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+1
0


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