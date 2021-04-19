Ключковский: Весь украинский футбол всеми руками и ногами должен быть за УЕФА и против Суперлиги
УАФ может оказаться в глубоком финансовом кризисе
Бывший вице-президент
"Весь украинский футбол всеми руками и ногами должен быть за УЕФА и против Суперлиги.
Да, "Динамо" и "Шахтер" будут иметь призрачные шансы на квалификацию в одно из 5 гостевых мест в Суперлиге, но это будет очень сложно. Зато более реалистичной является потеря призовых от еврокубков из-за снижения стоимости телевизионных и спонсорских контрактов УЕФА (больших в ЛЧ для дуэта лидеров, меньших в ЛЕ для остальных претендентов). Доходы в 40 млн евро за один сезон от УЕФА станут далеким прошлым.
УАФ, основным источником дохода которого являются телевизионные отчисления за матчи сборной Украины и другие программы УЕФА, также может оказаться в глубоком финансовом кризисе.
Это не конец света, возможно, даже повод начать реально работать всем вместе для коммерциализации УПЛ, сделать национальный футбольный продукт самодостаточным, а не быть зависимым от вливаний инвесторов и призовых УЕФА, но стартовые условия будут не из лучших, и такое оздоровление займет время", – сказал Ключковский.
Напомним, ранее о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как "Арсенал", "Тоттенхэм", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Милан", "Интер", "Ювентус", "Барселона", мадридский "Реал" и "Атлетико".
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