Ключковский: Весь украинский футбол всеми руками и ногами должен быть за УЕФА и против Суперлиги

Бывший вице-президент УПЛ Маркиян Ключковский рассказал о том, как создание европейской Суперлиги может повлиять на украинский футбол в целом.

"Весь украинский футбол всеми руками и ногами должен быть за УЕФА и против Суперлиги.

Да, "Динамо" и "Шахтер" будут иметь призрачные шансы на квалификацию в одно из 5 гостевых мест в Суперлиге, но это будет очень сложно. Зато более реалистичной является потеря призовых от еврокубков из-за снижения стоимости телевизионных и спонсорских контрактов УЕФА (больших в ЛЧ для дуэта лидеров, меньших в ЛЕ для остальных претендентов). Доходы в 40 млн евро за один сезон от УЕФА станут далеким прошлым.

УАФ, основным источником дохода которого являются телевизионные отчисления за матчи сборной Украины и другие программы УЕФА, также может оказаться в глубоком финансовом кризисе.

Это не конец света, возможно, даже повод начать реально работать всем вместе для коммерциализации УПЛ, сделать национальный футбольный продукт самодостаточным, а не быть зависимым от вливаний инвесторов и призовых УЕФА, но стартовые условия будут не из лучших, и такое оздоровление займет время", – сказал Ключковский.