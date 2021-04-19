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Ключковский: Весь украинский футбол всеми руками и ногами должен быть за УЕФА и против Суперлиги

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УАФ может оказаться в глубоком финансовом кризисе

Ключковский: Весь украинский футбол всеми руками и ногами должен быть за УЕФА и против Суперлиги

Новина українською

Бывший вице-президент УПЛ Маркиян Ключковский рассказал о том, как создание европейской Суперлиги может повлиять на украинский футбол в целом.

"Весь украинский футбол всеми руками и ногами должен быть за УЕФА и против Суперлиги.

Да, "Динамо" и "Шахтер" будут иметь призрачные шансы на квалификацию в одно из 5 гостевых мест в Суперлиге, но это будет очень сложно. Зато более реалистичной является потеря призовых от еврокубков из-за снижения стоимости телевизионных и спонсорских контрактов УЕФА (больших в ЛЧ для дуэта лидеров, меньших в ЛЕ для остальных претендентов). Доходы в 40 млн евро за один сезон от УЕФА станут далеким прошлым.

УАФ, основным источником дохода которого являются телевизионные отчисления за матчи сборной Украины и другие программы УЕФА, также может оказаться в глубоком финансовом кризисе.

Это не конец света, возможно, даже повод начать реально работать всем вместе для коммерциализации УПЛ, сделать национальный футбольный продукт самодостаточным, а не быть зависимым от вливаний инвесторов и призовых УЕФА, но стартовые условия будут не из лучших, и такое оздоровление займет время", – сказал Ключковский.

Напомним, ранее о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как "Арсенал", "Тоттенхэм", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Милан", "Интер", "Ювентус", "Барселона", мадридский "Реал" и "Атлетико".

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В статье: Маркиян Ключковский Суперлига УАФ
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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sergkir
19.04.2021 в 23:30
Если бывший вице-президент УПЛ озабочен только потерей денег, премиальных, спонсорских, гонораров за трансляции и не слово за Украинский футбол!!! Далеко идём ребята! Делайте выводы кому нужен футбол в стране?
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