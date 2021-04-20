Страсти вокруг Суперлиги, отставка Моуриньо, слухи о Шахтере. Главные новости за 19 апреля
А также очередная осечка Ливерпуля и тур во Второй лиге
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 19 апреля
Суперлига расколола европейский футбол
Объявление о создании турнира для исторических европейских грандов имело эффект разорвавшейся бомбы. УЕФА атакует, инициаторы Суперлиги контратакуют, отовсюду раздаются заявления как тех, кто поддерживает идею, так и тех, кто ее осуждает. В СМИ появилась информация, что УЕФА приостановил Лигу Чемпионов и Лигу Европы, президент Союза Александр Чеферин заявил, что игроки, которые будут выступать в Суперлиге, не смогут играть за свои сборные, "Аталанта" и еще несколько итальянских клубов призывают исключить из Серии А "Ювентус", "Интер" и "Милан". В то же время инициаторы Суперлиги подают в суд на УЕФА из-за препятствования турниру, они дали 30 дней "Боруссии" и "Баварии", а также 14 дней ПСЖ, чтобы определиться - будут ли они участвовать в турнире. Вообще очень интересно, куда это все в конце концов приведет.
УЕФА реформировал Лигу Чемпионов
На фоне войны с Суперлигой Европейский футбольный союз утвердил реформу Лиги Чемпионов. Новый формат турнира должен вступить в силу в 2024 году. Тогда не будет деления на группы, участие в основном этапе будут принимать 36 клубов, которые гарантированно сыграют по 10 матчей. Восемь лучших автоматически выходят в плей-офф, остальные разыграют дополнительные путевки.
Моуриньо снова уволен
Между тем, "Тоттенхэм" решил попрощаться с Жозе Моуриньо. У португальца были неплохие периоды со шпорами, но в целом он так и не продемонстрировал, что может вывести их на новый уровень. После 32-х сыгранных матчей "Тоттенхэм" занимает лишь седьмое место. Добавим, что за период своего правления Моуриньо проиграл 13 матчей в АПЛ, так много поражений у него еще не было. С другой стороны, "Тоттенхэму" придется выплатить огромную сумму компенсации - в СМИ называют цифру в 30 млн фунтов.
Ливерпуль остался вне зоны Лиги Чемпионов
Команда Клоппа в рамках 32-го тура АПЛ приехала в гости к "Лидсу". Местные фанаты "тепло" встретили красных в связи с их участием в Суперлиге. Постаралась и команда Марсело Бьелсы. "Ливерпуль" вышел вперед благодаря голу Мане, но на 87-й минуте Диего Льоренте забил в ответ. В итоге ничья 1:1, что помешала мерсисайдцам подняться на четвертую строчку, они остаются шестыми.
СМИ все активнее сватают итальянца в Шахтер
Известный журналист Игорь Цыганик заявил, что донецкий клуб договорился с итальянским специалистом Роберто Де Дзерби, который сейчас возглавляет "Сассуоло". По словам Цыганыка, судьба Луиша Каштру уже решена, а кандидатуру 41-летнего Де Дзерби лоббировал Дарио Срна, роль которого в клубе должна усилиться.
Во Второй лиге сменился один из лидеров
В третьем по рангу дивизионе играли 18-й тур. Лидер группы А "Ужгород" был разгромлен в гостях винницкой "Нивой" со счетом 1: 4. Это позволило "Подолью" и "Карпатам" из Галича догнать закарпатский клуб в турнирной таблице и опередить по дополнительным показателям благодаря победам над "Буковиной" (3:1) и дублем "Волыни" (2:0) соответственно. В группе Б харьковский "Металл" забил шесть мячей дублерам "Николаева", а "Металлург" вышел на второе место благодаря победе 2:1 над "Яруд".
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