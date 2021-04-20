Суперлига vs УЕФА, увольнение Моуриньо и тренер для Шахтера. Главные новости за 19 апреля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 19 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Война Суперлиги против УЕФА, но и это не все наши новости на сегодня. Реформа главного клубного европейского турнира, увольнение Жозе Моуриньо из лондонского "Тоттенхэма", приглашение итальянского специалиста из "Сассуоло" в донецкий "Шахтер", результаты матчей Второй лиги и осечка команды Юргена Клоппа. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.