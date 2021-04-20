Буряк: Чеферин принял правильное решение — приостановить европейские турниры

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Леонид Буряк высказался по поводу создания европейской Суперлиги .

— Леонид Иосифович, недавняя новость о создании Суперлиги, наверное, никого не оставила равнодушным из числа тех, кто хоть как-то причастен к футболу...

— Действительно. Но здесь сразу возникает вопрос, что делать другим, как быть украинскому, турецкому, хорватскому, австрийскому футболу и так далее. Во многих странах есть свои топовые клубы и классные игроки ... Думаю, создание этой Суперлиги нанесет непоправимый ущерб мировому футболу. Вроде элита выступает отдельно, а вы, как второстепенные команды, играйте в своих соревнованиях.

Думаю, здесь было одно правильное решение, которое принял Александр Чеферин — приостановить европейские турниры. Если представители Суперлиги не хотят дисквалификации, они должны отказаться от своей идеи. Руководство топ-клубов как минимум некрасиво сделало в отношении многих других участников европейского действа.

— А что вы скажете о возможном запрете для игроков, задействованных в Суперлиге, выступать за свои национальные команды?

— Футболисты становятся заложниками ситуации, но я надеюсь, что до этого не дойдет. Эти решения принимались чиновниками и мне трудно сказать, думал кто-то из них о последствиях. Ведь мы все ждем и хотим видеть лучших футболистов в матчах еврокубковых турниров и в составах своих сборных. Позиция УЕФА на данный момент достаточно серьезная и это правильно.

— Каким вы вообще видите продолжение этой истории?

— Это достаточно серьезный оппонент для УЕФА, но я думаю, что в противном случае клубы Суперлиги могут быть изолированы от европейской семьи. Жаль, что молодые и перспективные футболисты могут потерять время, потому нужен диалог. Однако при всем при этом для меня позиция УЕФА более правильная.