Проигрыш Суперлиги, чемпион Ребров и успех в CAS для Динамо. Главные новости за 20 апреля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 20 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Детали поражения нового турнира под названием европейская Суперлига, но и это не все наши новости на сегодня. УЕФА ищет инвестиции, Сергей Ребров берет чемпионат Венгрии, киевское "Динамо" выигрывает суд у "Сан-Паулу", "Шальке" вылетает из Бундеслиги, а "Челси" без победы возвращается в ТОП-4 Английской Премьер-лиги. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.