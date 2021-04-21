Проигрыш Суперлиги, чемпион Ребров и успех в CAS для Динамо. Главные новости за 20 апреля. Аудио
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Читайте такжеРебров - чемпион, Динамо выиграло суд, а Суперлига продержалась ровно день. Главные новости от 20 апреля
Детали поражения нового турнира под названием европейская Суперлига, но и это не все наши новости на сегодня. УЕФА ищет инвестиции, Сергей Ребров берет чемпионат Венгрии, киевское "Динамо" выигрывает суд у "Сан-Паулу", "Шальке" вылетает из Бундеслиги, а "Челси" без победы возвращается в ТОП-4 Английской Премьер-лиги. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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