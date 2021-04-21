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Ярославский: Тайсон? В Харькове его любят и с радостью примут

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Бразилец может вернуться в Украину

Ярославский: Тайсон? В Харькове его любят и с радостью примут

Фото: football.ua

Новина українською

Бывший владелец "Металлиста" Александр Ярославский рассказал, вернется ли бразилец Тайсон в харьковский клуб.

"Тайсон — это украшение всего украинского футбола. Все говорили, что Тайсон будто едет по полю на мотороллере. Таких игроков в украинском футболе единицы. Он достойно сыграл, заработал много трофеев и вернулся на родину.

Если Тайсон приедет и будет бегать с такой же скоростью, как сейчас, то почему бы и нет? Его в Харькове любят, ждут и с радостью примут!

Кого бы я хотел видеть в составе команды? Я хочу видеть тех, кто поможет нам выиграть Лигу Европы и проходить как можно выше в Лиге Чемпионов", - сказал Ярославский.

Напомним, что ранее сообщалось, что Тайсон пообещал завершить карьеру в "Металлисте".

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В статье: Тайсон Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Источник:
Fakty.com

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Комментарии (1)
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Daddygo (Харьков)
21.04.2021 в 13:40
Если будет бегать с такой же скоростью.Mission: impossible
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