Монзуль будет работать на матчах Олимпиады

Стали известны бригады судей, которые будут работать на матчах Олимпиады-2020 среди мужчин и женщин.

Сразу двое украинских арбитров получили возможность поработать на Олимпиаде-2020. Представлять Украину на турнире в Токио будут Екатерина Монзуль и Марина Стрелецкая.

Отметим, что для Монзуль назначение на Олимпиаду-2020 означает, что она пропустит Евро-2020.

Напомним, что ранее Екатерина Монзуль судила на поединке Австрия - Фарерские острова в групповом раунде Евро-2020.

Добавим, что Олимпиада в Токио пройдет с 21 июля по 7 августа и состоится в семи японских городах.