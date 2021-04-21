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Монзуль будет работать на матчах Олимпиады

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В том числе и Марина Стрелецкая

Монзуль будет работать на матчах Олимпиады

Фото: Getty Images / Автор - неизвестен

Новина українською

Стали известны бригады судей, которые будут работать на матчах Олимпиады-2020 среди мужчин и женщин.

Сразу двое украинских арбитров получили возможность поработать на Олимпиаде-2020. Представлять Украину на турнире в Токио будут Екатерина Монзуль и Марина Стрелецкая.

Отметим, что для Монзуль назначение на Олимпиаду-2020 означает, что она пропустит Евро-2020.

Напомним, что ранее Екатерина Монзуль судила на поединке Австрия - Фарерские острова в групповом раунде Евро-2020.

Добавим, что Олимпиада в Токио пройдет с 21 июля по 7 августа и состоится в семи японских городах.

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В статье: Олимпиада-2020 Екатерина Монзуль Марина Стрелецкая
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Источник:
law5-theref.blogspot.com

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