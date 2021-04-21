Монзуль будет работать на матчах Олимпиады
В том числе и Марина Стрелецкая
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Стали известны бригады судей, которые будут работать на матчах Олимпиады-2020 среди мужчин и женщин.
Сразу двое украинских арбитров получили возможность поработать на Олимпиаде-2020. Представлять Украину на турнире в Токио будут Екатерина Монзуль и Марина Стрелецкая.
Отметим, что для Монзуль назначение на Олимпиаду-2020 означает, что она пропустит Евро-2020.
Напомним, что ранее Екатерина Монзуль судила на поединке Австрия - Фарерские острова в групповом раунде Евро-2020.
Добавим, что Олимпиада в Токио пройдет с 21 июля по 7 августа и состоится в семи японских городах.
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