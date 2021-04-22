Треск Суперлиги, финал Кубка Украины и Монзуль на Олимпиаде. Главные новости за 21 апреля. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 21 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
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Финалисты Кубка Украины, сокращение количества участников Суперлиги до трех, но и это не все наши новости на сегодня. Дедлайны от УАФ, возвращение Роберта Левандовского, признание украинских арбитров, побег футболистов "Шальке" от собственных фанатов и как президент "ПСЖ" заменил босса "Ювентуса". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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