Треск Суперлиги, финал Кубка Украины и Монзуль на Олимпиаде. Главные новости за 21 апреля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 21 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Финалисты Кубка Украины, сокращение количества участников Суперлиги до трех, но и это не все наши новости на сегодня. Дедлайны от УАФ, возвращение Роберта Левандовского, признание украинских арбитров, побег футболистов "Шальке" от собственных фанатов и как президент "ПСЖ" заменил босса "Ювентуса". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.