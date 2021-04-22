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Динамо и Заря - в финале Кубка Украины, Суперлига сдохла, ужасы президента Ингульца | ТаТоТаке №221

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Динамо и Заря - в финале Кубка Украины, Суперлига сдохла, ужасы президента Ингульца | ТаТоТаке №221

Скриншот: ТаТоТаке

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В новом выпуске ТаТоТаке (№221) Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков проанализировали полуфинальные матчи Кубка Украины - "Динамо" не заметило "Агробизнес", "Заря" выгрызла путевку в Александрии. Почему полуфиналы показались не столь эффектными, как бы этого хотелось?

Кроме того, в выпуске ведущие объясняют, почему умерла Суперлига, составляют сборную футболистов, на которых не обратит внимание Шевченко и шокированы ситуацией в Петрово. Такого не должно быть в цивилизованном мире.

  • Футбол в Тернополе - так нельзя!
  • УАФ убила всю интригу в полуфинале
  • Агробизнес играл резервом
  • Инсайд: игрока Зари зовут в сборную
  • Прощание с Шараном
  • Дюжина футболистов покинет Александрию
  • Центральный матч тура УПЛ
  • Почему умерла Суперлига?
  • При чем тут деньги Газпрома
  • Взрыв гранаты у Поворознюка. WTF?

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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
22.04.2021 в 09:46
Динамо и Шахтер в финале)))??? А Заря где ))?
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