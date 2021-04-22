Динамо и Заря - в финале Кубка Украины, Суперлига сдохла, ужасы президента Ингульца | ТаТоТаке №221
Скриншот: ТаТоТаке
В новом выпуске ТаТоТаке (№221) Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков проанализировали полуфинальные матчи Кубка Украины - "Динамо" не заметило "Агробизнес", "Заря" выгрызла путевку в Александрии. Почему полуфиналы показались не столь эффектными, как бы этого хотелось?
Кроме того, в выпуске ведущие объясняют, почему умерла Суперлига, составляют сборную футболистов, на которых не обратит внимание Шевченко и шокированы ситуацией в Петрово. Такого не должно быть в цивилизованном мире.
- Футбол в Тернополе - так нельзя!
- УАФ убила всю интригу в полуфинале
- Агробизнес играл резервом
- Инсайд: игрока Зари зовут в сборную
- Прощание с Шараном
- Дюжина футболистов покинет Александрию
- Центральный матч тура УПЛ
- Почему умерла Суперлига?
- При чем тут деньги Газпрома
- Взрыв гранаты у Поворознюка. WTF?
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Источник:ТаТоТаке
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
22.04.2021 в 09:46
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