Динамо и Заря - в финале Кубка Украины, Суперлига сдохла, ужасы президента Ингульца | ТаТоТаке №221

В новом выпуске ТаТоТаке (№221) Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков проанализировали полуфинальные матчи Кубка Украины - "Динамо" не заметило "Агробизнес", "Заря" выгрызла путевку в Александрии. Почему полуфиналы показались не столь эффектными, как бы этого хотелось?

Кроме того, в выпуске ведущие объясняют, почему умерла Суперлига, составляют сборную футболистов, на которых не обратит внимание Шевченко и шокированы ситуацией в Петрово. Такого не должно быть в цивилизованном мире.