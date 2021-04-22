Ярославский: Металл - специальный проект под возврат Металлиста
Экс-президент харьковского клуба объяснил роль "Металла" во Второй лиги
Бывший владелец "Металлиста" Александр Ярославский рассказал о создании "Металла".
- "Металл" – специальный проект, который был создан полтора года назад под возврат "Металлиста". Я понимал, что необходимо решить технические моменты – сначала сыграть в чемпионате среди любителей, дальше Вторая лига, Первая лига, Премьер-лига.
Эти детали занимают около трех лет. Поэтому мы решили сократить этот организационный период, чтобы не ждать возвращения бренда, и запустили "Металл" под "Металлист". Как только бренд будет готов к запуску, "Металлист" вернется на свое законное место.
- Сейчас команду тренирует Александр Кучер, и команда идет первой в своем дивизионе во Второй лиге. Довольны ли вы работой тренера? Не планируете менять тренерский штаб?
- Я всегда говорил, что успех - это счет на табло. Евгений Красников занимается командой, Александр Кучер – главный тренер, поэтому никаких изменений мы точно не планируем, – сказал Ярославский.
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