Ярославский: Металл - специальный проект под возврат Металлиста

Бывший владелец "Металлиста" Александр Ярославский рассказал о создании "Металла".

- "Металл" – специальный проект, который был создан полтора года назад под возврат "Металлиста". Я понимал, что необходимо решить технические моменты – сначала сыграть в чемпионате среди любителей, дальше Вторая лига, Первая лига, Премьер-лига.

Эти детали занимают около трех лет. Поэтому мы решили сократить этот организационный период, чтобы не ждать возвращения бренда, и запустили "Металл" под "Металлист". Как только бренд будет готов к запуску, "Металлист" вернется на свое законное место.

- Сейчас команду тренирует Александр Кучер, и команда идет первой в своем дивизионе во Второй лиге. Довольны ли вы работой тренера? Не планируете менять тренерский штаб?

- Я всегда говорил, что успех - это счет на табло. Евгений Красников занимается командой, Александр Кучер – главный тренер, поэтому никаких изменений мы точно не планируем, – сказал Ярославский.