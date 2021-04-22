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Ярославский: Металл - специальный проект под возврат Металлиста

Общие новости
(2 голосов)

Экс-президент харьковского клуба объяснил роль "Металла" во Второй лиги

Ярославский: Металл - специальный проект под возврат Металлиста

Новина українською

Бывший владелец "Металлиста" Александр Ярославский рассказал о создании "Металла".

- "Металл" – специальный проект, который был создан полтора года назад под возврат "Металлиста". Я понимал, что необходимо решить технические моменты – сначала сыграть в чемпионате среди любителей, дальше Вторая лига, Первая лига, Премьер-лига.

Эти детали занимают около трех лет. Поэтому мы решили сократить этот организационный период, чтобы не ждать возвращения бренда, и запустили "Металл" под "Металлист". Как только бренд будет готов к запуску, "Металлист" вернется на свое законное место.

- Сейчас команду тренирует Александр Кучер, и команда идет первой в своем дивизионе во Второй лиге. Довольны ли вы работой тренера? Не планируете менять тренерский штаб?

- Я всегда говорил, что успех - это счет на табло. Евгений Красников занимается командой, Александр Кучер – главный тренер, поэтому никаких изменений мы точно не планируем, – сказал Ярославский.

Читайте такжеЯрославский: Не за горами то время, когда Металл переоденется в форму Металлиста

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков) Металл (Харьков)
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Источник:
Fakty.com

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Комментарии (5)
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viajador (Кошмари City)
22.04.2021 в 10:48
Поясніть тупому хохлопітеку, що то є в перекладі з маланського: "запустили "Металл" под "Металлист". Как только бренд будет готов к запуску, "Металлист" вернется на свое законное место".
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0
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Olegyurchak (Хмельницький )
22.04.2021 в 11:18
Юридично "Металіст" назвати заборонено, поки що. Тому що не вірішене питання по фінансовій заборгованості. Якщо Ярославський погодиться на бренд "Металіст", вся заборгованість перейде на нього. А як він ці питання буде вирішувати --- невідомо.
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Vantala (Kharkiv)
22.04.2021 в 11:25
Тут же ж хитрость в том, чтобы чужие долги на себя не брать. Чтобы бывшим игроким, городу и еще там кому Курченко остался должен. Как это по нормальному разрулить я не понимаю. Но Ярославский обещает так сделать, посмотрим. (я понимаю как по не-нормальному, если что. но так быть не должно :))
0
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ещё не специалист (Кривой Рог)
22.04.2021 в 10:16
инфраструктуру вернут бесплатно или он вернет полученные деньги от продажи ФК Металлист в мэрию города или в область? Вопрос интересный... .
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+2
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Pokeruga (Кропивницкий)
22.04.2021 в 10:11
Уффф !!! Вот это поворот !!! Никто и не догадывался !! ))))
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+1
0


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