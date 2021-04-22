Александр Шовковский: Каждая игра - как жизнь прожить

Александр Шовковский, один из самых известных украинских футболистов. Он стал первым вратарем, на чемпионатах мира по футболу не пропустившим ни одного мяча в серии послематчевых пенальти. Но его путь к успеху был непростым, о чем Александр и рассказал в своем интервью.

"В 17 лет я начал играть за "Динамо-2". А в 18 лет - выступал за "Динамо". Когда попал в большой спорт, поймал себя на мысли "Я не хожу на работу. Я продолжаю заниматься тем, что мне нравится больше всего в жизни". С каждым отыгранным матчем, с каждым новым опытом я радовался от осознания, что мое хобби переросло в профессию. Можно было поддаться соблазнам и взять от жизни все. Но я выбрал другой, более прагматичный путь. Сконцентрировался на призвании, чтобы рационально распорядиться собственным спортивным ресурсом. Этот подход позволил в 19 лет финансово помочь родителям и моей собственной семье чувствовать себя комфортно".

"А потом наступил 1999 год. Судьбоносный матч со Словенией, в котором наша сборная боролась за выход к Чемпионату Европы по футболу 2000 года. Боролась, но проиграла со счетом 2:1. В частности, из-за допущенной мной ошибку. Ошибку, которая буквально включила эффект домино в моей жизни, негативно повлияв на мою спортивную и личную жизнь. Сдаться? Тогда в историю я бы вошел как голкипер, которого запомнят по этому обидному поражению. Поэтому, я начал все с начала. И понял - пока я буду стоять лицом к своему прошлому, то буду стоять спиной и к собственному будущему. Надо принять этот поворотный момент и работать дальше".

"За 23-летнюю карьеру я вывел для себя несколько важных правил игры в футбол. Первое, каждая игра - как жизнь прожить. Ты должен играть, как в последний раз. Второе, у тебя не будет другой возможности прожить тот самый матч дважды. Здесь и сейчас ты должен проявить себя. В-третьих, ты должен готовиться к каждому матчу. Да, к каждому. На поле невозможно отвечать за своего партнера, но надо отвечать уровня собственной готовности к поединку".

"Ошибиться чтобы выиграть" - новый спецпроект главного мецената украинского спорта Parimatch и издание Na chasi. В рамках проекту представители украинского спорта, рассказывают о том, с чем в свое время не справились, и жизненные уроки усвоили из своих неудач.