Ярославский: Бюджет Металлиста будет таким, чтобы мы могли играть в Лиге чемпионов
Амбициозный проект возрождения клуба
Бывший владелец "
"Когда я купил "Металлист" в 2005 году, не было ни стадиона, ни базы, ни академии. Моими силами и силами моих соратников была построена идеальная инфраструктура. В результате чего, на нашей базе жил во время Евро-2012 Криштиану Роналду, играл Томас Мюллер.
Четыре суперкоманды играли у нас – Португалия, Нидерланды, Дания и Германия. Все они находились на нашей базе. Поэтому инфраструктура у нас идеальная. И кому, как не "Металлисту", играть на стадионе "Металлист"? Конечно, мы будем играть на нашем стадионе.
Для меня и для харьковчан этот проект бесценен. Деньгами оценить его невозможно. Это проект душевный. Для всех харьковчан, для меня, моих друзей и семьи. Поэтому сейчас я не считаю бюджет. Он будет таким, чтобы мы могли играть в Лиге чемпионов", – сказал Ярославский.
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