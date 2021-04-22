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Ярославский: Бюджет Металлиста будет таким, чтобы мы могли играть в Лиге чемпионов

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(2 голосов)

Амбициозный проект возрождения клуба

Ярославский: Бюджет Металлиста будет таким, чтобы мы могли играть в Лиге чемпионов

Новина українською

Бывший владелец "Металлиста" Александр Ярославский рассказал о том, какой бюджет планируется в возрожденном клубе.

"Когда я купил "Металлист" в 2005 году, не было ни стадиона, ни базы, ни академии. Моими силами и силами моих соратников была построена идеальная инфраструктура. В результате чего, на нашей базе жил во время Евро-2012 Криштиану Роналду, играл Томас Мюллер.

Четыре суперкоманды играли у нас – Португалия, Нидерланды, Дания и Германия. Все они находились на нашей базе. Поэтому инфраструктура у нас идеальная. И кому, как не "Металлисту", играть на стадионе "Металлист"? Конечно, мы будем играть на нашем стадионе.

Для меня и для харьковчан этот проект бесценен. Деньгами оценить его невозможно. Это проект душевный. Для всех харьковчан, для меня, моих друзей и семьи. Поэтому сейчас я не считаю бюджет. Он будет таким, чтобы мы могли играть в Лиге чемпионов", – сказал Ярославский.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Комментарии (8)
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Dr. House (Поділля)
23.04.2021 в 00:57
Блин, зря Металл отказал СоккерЛиге...)))
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
23.04.2021 в 00:28
Не обіцяв би наперед. Це ж не передвиборна кампанія? Чи я чогось не знаю?
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0
0
kapkan (Луганск)
23.04.2021 в 00:06
Почему-то, я ему верю!!!
Ответить
0
0
octavi4 (Warszawa)
22.04.2021 в 23:59
Может всё и получится, но пока что слишком много громких слов и не более.
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
22.04.2021 в 23:46
Где такого Ярославского найти для Кривбасса??? А то чувствую что поиграться и бросят опять команду (((
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0
-1
corpse72 (Черкассы)
22.04.2021 в 23:36
но по долгам клуба хотят кинуть. красивое начало новой истории клуба
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0
0
Daddygo (Харьков)
22.04.2021 в 23:55
Не Ярославский эти долги собирал. Когда он был владельцем все выплачивалось четко.Понятно его нежелание выплачивать по долгам курицы
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
22.04.2021 в 23:29
Ух ты. значит будут трансферы хорошие на уровне Шахтера. Если это так - наш футбол должен немножко подняться
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0
0


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