Ярославский: Бюджет Металлиста будет таким, чтобы мы могли играть в Лиге чемпионов

Бывший владелец " Металлиста " Александр Ярославский рассказал о том, какой бюджет планируется в возрожденном клубе.

"Когда я купил "Металлист" в 2005 году, не было ни стадиона, ни базы, ни академии. Моими силами и силами моих соратников была построена идеальная инфраструктура. В результате чего, на нашей базе жил во время Евро-2012 Криштиану Роналду, играл Томас Мюллер.

Четыре суперкоманды играли у нас – Португалия, Нидерланды, Дания и Германия. Все они находились на нашей базе. Поэтому инфраструктура у нас идеальная. И кому, как не "Металлисту", играть на стадионе "Металлист"? Конечно, мы будем играть на нашем стадионе.

Для меня и для харьковчан этот проект бесценен. Деньгами оценить его невозможно. Это проект душевный. Для всех харьковчан, для меня, моих друзей и семьи. Поэтому сейчас я не считаю бюджет. Он будет таким, чтобы мы могли играть в Лиге чемпионов", – сказал Ярославский.