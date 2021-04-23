  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Малиновский забил Роме, Барселона продолжает борьбу за чемпионство. Главные новости за 22 апреля
В тренде

Малиновский забил Роме, Барселона продолжает борьбу за чемпионство. Главные новости за 22 апреля

Общие новости
(1 голосов)

А также намерения Шевченко на майский сбор и новый контракт Златана с Миланом

Малиновский забил Роме, Барселона продолжает борьбу за чемпионство. Главные новости за 22 апреля

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас главные новости за четверг, 22 апреля

Малиновский забил шестой гол в сезоне

“Аталанта” не воспользовалась шансом подняться на второе место в Серии А. Вчера бергамаски сыграли вничью с “Ромой”. “Аталанта” повела в счете после того как Малиновский удачно подключился в штрафную и замкнул прострел Гозенса. Для украинского хавбека этот гол стал пятым в Серии А и шестым в сезоне в целом. "Аталанта" не смогла удержать победу. Она осталась в меньшинстве в середине второго тайма, а на 75-й минуте Кристанте забил гол в ответ – 1:1. “Аталанта” остается четвертой. К команде Малиновского вплотную подобрался “Наполи”, разгромивший вчера “Лацио” (5:2).

Барселона остается в чемпионской гонке

“Барселоне” нужно выиграть все оставшиеся матчи Ла Лиги, чтобы стать чемпионом. Финальный спурт к 27-му титулу “Барселона” начала с победы над “Хетафе”. Это была причудливая игра, в которой “блаугранас” пропустили два мяча после автогола и пенальти, но в ответ Месси и компания поразили ворота “Хетафе” пять раз – 5:2. Добился вчера победы и “Атлетико” Мадрид, забив два гола “Уэске” (2:0).

К Каштру проявляют интерес в Катаре

На главного тренера “Шахтера” Луиш Каштру претендует клуб из Катара, информирует португальский журналист Бруну Андраде. Контракт 59-летнего тренера с “горняками” истекает летом и очень маловероятно, что он будет продлен. Также, как сообщает Андраде, летом покинет свою должность и экс-тренер “Шахтера” Паулу Фонсека, работающий ныне в “Роме”.

Ибрагимович продлил контракт с Миланом

Нападающий Златан Ибрагимович продлил контракт с “Миланом” до июня 2022 года. Сообщается, что шведский форвард продолжит получать семь миллионов евро за сезон. Ибрагимович вернулся в “Милан” в январе 2020 года и стал одним из лидеров команды. В октябре ему исполнится 40 лет.

Барселона не будет покидать Суперлигу

“Барселона” не будет запускать формальную процедуру выхода из Суперлиги, как это сделали шесть английских клубов, а также “Милан”, “Интер” и “Атлетико”. В официальном заявление “Барселоны” говорится о том, что в клубе понимают всю важность футбольных реформ, которые гарантировали бы финансовую устойчивость и добавляется, что сама Суперлига требует много работы. "Из-за серьезной реакции общественности на создание турнира, "Барселона" считает, что необходим глубокий анализ причин подобного", – говорится в заявлении. Таким образом формально в турнире остаются “Барселона”, “Реал” и “Ювентус”.

Шевченко возьмет 30 игроков УПЛ на майский сбор

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко планирует задействовать на майском расширенном сборе национальной команды до 30 игроков из клубов УПЛ, информирует ТаТоТаке. Помимо Кочергина, из “Зари” могут быть приглашены также Владлен Юрченко, Егор Назарина и Владислав Кабаев, из “Александрии” – Юрий Панькива, Кирилл Ковалец, Валерий Лучкевич и Валерий Бондаренко, также приглашения могут получить Владислав Кулач (“Ворскла”) и Андрей Тотовицкий (“Десна”).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...