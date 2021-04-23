Малиновский забил Роме, Барселона продолжает борьбу за чемпионство. Главные новости за 22 апреля

UA-Футбол собрал для вас главные новости за четверг, 22 апреля

“Аталанта” не воспользовалась шансом подняться на второе место в Серии А. Вчера бергамаски сыграли вничью с “Ромой”. “Аталанта” повела в счете после того как Малиновский удачно подключился в штрафную и замкнул прострел Гозенса. Для украинского хавбека этот гол стал пятым в Серии А и шестым в сезоне в целом. "Аталанта" не смогла удержать победу. Она осталась в меньшинстве в середине второго тайма, а на 75-й минуте Кристанте забил гол в ответ – 1:1. “Аталанта” остается четвертой. К команде Малиновского вплотную подобрался “Наполи”, разгромивший вчера “Лацио” (5:2).

“Барселоне” нужно выиграть все оставшиеся матчи Ла Лиги, чтобы стать чемпионом. Финальный спурт к 27-му титулу “Барселона” начала с победы над “Хетафе”. Это была причудливая игра, в которой “блаугранас” пропустили два мяча после автогола и пенальти, но в ответ Месси и компания поразили ворота “Хетафе” пять раз – 5:2. Добился вчера победы и “Атлетико” Мадрид, забив два гола “Уэске” (2:0).

На главного тренера “Шахтера” Луиш Каштру претендует клуб из Катара, информирует португальский журналист Бруну Андраде. Контракт 59-летнего тренера с “горняками” истекает летом и очень маловероятно, что он будет продлен. Также, как сообщает Андраде, летом покинет свою должность и экс-тренер “Шахтера” Паулу Фонсека, работающий ныне в “Роме”.

Нападающий Златан Ибрагимович продлил контракт с “Миланом” до июня 2022 года. Сообщается, что шведский форвард продолжит получать семь миллионов евро за сезон. Ибрагимович вернулся в “Милан” в январе 2020 года и стал одним из лидеров команды. В октябре ему исполнится 40 лет.

“Барселона” не будет запускать формальную процедуру выхода из Суперлиги, как это сделали шесть английских клубов, а также “Милан”, “Интер” и “Атлетико”. В официальном заявление “Барселоны” говорится о том, что в клубе понимают всю важность футбольных реформ, которые гарантировали бы финансовую устойчивость и добавляется, что сама Суперлига требует много работы. "Из-за серьезной реакции общественности на создание турнира, "Барселона" считает, что необходим глубокий анализ причин подобного", – говорится в заявлении. Таким образом формально в турнире остаются “Барселона”, “Реал” и “Ювентус”.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко планирует задействовать на майском расширенном сборе национальной команды до 30 игроков из клубов УПЛ, информирует ТаТоТаке. Помимо Кочергина, из “Зари” могут быть приглашены также Владлен Юрченко, Егор Назарина и Владислав Кабаев, из “Александрии” – Юрий Панькива, Кирилл Ковалец, Валерий Лучкевич и Валерий Бондаренко, также приглашения могут получить Владислав Кулач (“Ворскла”) и Андрей Тотовицкий (“Десна”).