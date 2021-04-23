Гол Малиновского, контракт Златана, Барса не покидает Суперлигу. Главные новости за 22 апреля. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 22 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеМалиновский забил Роме, Барселона продолжает борьбу за чемпионство. Главные новости за 22 апреля
Гол украинского хавбека не помог "Аталанте" одолеть "Рому", но и это не все наши новости на сегодня. "Барселона" остается в гонке за золотыми медалями и в Суперлиге, претендент на главного тренера "Шахтера", трудовой договор нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича и детали расширенного сбора "сине-желтых". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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