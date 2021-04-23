Денисов: Переговоры с Megogo по сублицензии на трансляцию еврокубков поставлены на паузу

Директор телеканалов Футбол Александр Денисов рассказал о ходе переговоров с компанией Megogo по поводу сублицензии на трансляцию матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

"На данный момент пока что пауза у нас в переговорах с Megogo. Посмотрим, чем эта пауза закончится. Пока что не могу сказать никакой конкретной информации, и сообщить по поводу того, как может выглядеть наше взаимовыгодное сотрудничество с компанией Megogo", — сказал Денисов.