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Денисов: Переговоры с Megogo по сублицензии на трансляцию еврокубков поставлены на паузу

Общие новости
(1 голосов)

Судя по всему, переговоры идут тяжело

Денисов: Переговоры с Megogo по сублицензии на трансляцию еврокубков поставлены на паузу

shakhtar.info

Новина українською

Директор телеканалов Футбол Александр Денисов рассказал о ходе переговоров с компанией Megogo по поводу сублицензии на трансляцию матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

"На данный момент пока что пауза у нас в переговорах с Megogo. Посмотрим, чем эта пауза закончится. Пока что не могу сказать никакой конкретной информации, и сообщить по поводу того, как может выглядеть наше взаимовыгодное сотрудничество с компанией Megogo", — сказал Денисов.

Напомним, что именно Megogo выиграл тендер УЕФА на трансляцию еврокубков на три следующих сезона.

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В статье: Александр Денисов ТК Футбол Megogo
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Динамист (Киев)
23.04.2021 в 21:06
Хрен вам на воротник,сами то сильно предоставляли другим транслировать.
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simargl (Чернигов)
23.04.2021 в 20:58
Доступность и цена футбола от ф123 на фоне этого Мегого всем борцам "за права флойда" покажется идеальной...
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Unselfish (Белая Церковь )
23.04.2021 в 20:57
Бартер с доплатой, хвутболы сублицензию на все матчи УПЛ + доплата, мегого ретрансляцию еврокубков, можно после 12 ночи
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