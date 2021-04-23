Денисов: Переговоры с Megogo по сублицензии на трансляцию еврокубков поставлены на паузу
Судя по всему, переговоры идут тяжело
shakhtar.info
Директор телеканалов Футбол Александр Денисов рассказал о ходе переговоров с компанией Megogo по поводу сублицензии на трансляцию матчей
"На данный момент пока что пауза у нас в переговорах с Megogo. Посмотрим, чем эта пауза закончится. Пока что не могу сказать никакой конкретной информации, и сообщить по поводу того, как может выглядеть наше взаимовыгодное сотрудничество с компанией Megogo", — сказал Денисов.
Напомним, что именно Megogo выиграл тендер УЕФА на трансляцию еврокубков на три следующих сезона.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (3)
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Динамист (Киев)
23.04.2021 в 21:06
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simargl (Чернигов)
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Unselfish (Белая Церковь )
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