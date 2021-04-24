Победа Руха, стадион для Вереса, переговоры между Шахтером и Де Дзерби. Главные новости за 23 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 23 апреля

В пятницу вечером "Мариуполь" Остапа Маркевича, в номинально домашнем матче, сыграл против "Руха". Игру принимал Харьков. В первом тайме обе стороны обошлись без голов, оставив все ключевые события на вторую половину. Вначале Сергей Чоботенко нарушил правила на Андрее Борячуке, что привело к назначению пенальти и удаления центрбека. Климчук с точки был точен. После этого гости забили еще дважды, усилиями Борячука и Рунича. Таким образом "Рух" покинул последнюю строчку и теперь имеет 20 очков. В активе "Мариуполя" 22 пункта.

Действующий чемпион Украины донецкий "Шахтер" продолжает вести переговоры с Роберто Де Дзерби. Этим летом заканчивается контракт у Луиша Каштру и, с большой долей вероятности, продлен он не будет. Дарио Срна лоббирует назначение Де Дзерби, и, по данным инсайдера Николо Скира, "горняки" уже предложили наставнику двухлетнюю сделку. Переговоры между сторонам продолжаются.

В пятницу, помимо старта тура УПЛ, прошли также две встречи Первой лиги. В одной из игр уверенную победу одержал "Черноморец", который обыграл "ВПК-Агро" . Одесситы забили по голу в каждом из таймов, не пропустив при этом ни разу. "Волынь" же не подтвердила свой статус фаворита, поделив очки с "Альянсом" . Большая часть матчей 23-го тура состоится в субботу.

"Верес" сейчас уверенно лидирует в Первой лиге и уже давно занимается поиском стадиона, на котором сможет играть на случай повышения в классе. По данным официального сайта, ровенский клуб будет проводить домашние матчи в Луцке на стадионе "Авангард". В Первой лиге "Верес" играет в Млинове, однако тамошний стадион не может принимать поединки главного дивизиона.

В конце прошлой недели 12 топ-клубов Европы организовали собственный турнир Суперлигу, однако затея не принесла успеха. Соревнование было отменено уже спустя два дня. Несмотря на такой бунт, УЕФА, по данным ряда СМИ, не планирует наказывать топ-клубы. Были слухи, что "Реал", "Челси" и "Ман Сити" могут быть исключены из ЛЧ, однако этого не будет. Параллельно с этим президент УЕФА Александер Чеферин подчеркнул, что если "Барселона", "Реал", "Ювентус" и "Милан" окончательно не откажутся от Суперлиги, то в будущем их могут отстранить от Лиги Чемпионов .

Несмотря на пандемию, в УЕФА не решились менять первоначальный план проведения чемпионата Европы - турнир пройдет в 12 различных городах. Однако есть некоторые изменения. В пятницу стало известно, что Дублин и Бильбао не сумеют принять свои игры и им уже была найдена замена. Часть матчей была перенесена в два других города - в Севилью и Санкт-Петербург.