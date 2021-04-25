Харьковский Металлист признан банкротом решением суда
Да, тот, о котором Вы подумали
Хозяйственный суд Харьковской области признал банкротом ОАО "ФК "Металлист"". Согласно этому решению была открыта ликвидационная процедура. Конечным бенефициаром этой организации в госреестре указанный Сергей Курченко.
Месяцем ранее, 17 марта, суд утвердил реестр требований кредиторов ОАО "ФК "Металлист"". Почти перед сотней физических лиц задолженность оплаты труда.
Харьковский горсовет обратился в Кабинет Министров с инициативой-предложением передачи возможности управления корпоративными правами, которые были конфискованы в ОАО "Футбольный клуб "Металлист" и ООО "Металлист Холдинг".
Напомним, что бывший президент "Металлиста" Александр Ярославский неоднократно заявлял о возрождении клуба, а такие действия выполняются для ускорения процесса.
Популярное сейчас
- Чемпионский аккорд. Динамо - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.04.2021
- Ванат побил рекорд Алиева по голам за сезон чемпионата U21
- Колос поднялся на четвертую строчку, Львов уже девятый. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Ребров - чемпион, Динамо выиграло суд, а Суперлига продержалась ровно день. Главные новости от 20 апреля
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО
- Криштиану Роналду представил новую линейку очков собственного бренда СR7. ФОТО