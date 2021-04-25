Харьковский Металлист признан банкротом решением суда

Хозяйственный суд Харьковской области признал банкротом ОАО "ФК "Металлист"". Согласно этому решению была открыта ликвидационная процедура. Конечным бенефициаром этой организации в госреестре указанный Сергей Курченко.

Месяцем ранее, 17 марта, суд утвердил реестр требований кредиторов ОАО "ФК "Металлист"". Почти перед сотней физических лиц задолженность оплаты труда.

Харьковский горсовет обратился в Кабинет Министров с инициативой-предложением передачи возможности управления корпоративными правами, которые были конфискованы в ОАО "Футбольный клуб "Металлист" и ООО "Металлист Холдинг".

Напомним, что бывший президент "Металлиста" Александр Ярославский неоднократно заявлял о возрождении клуба, а такие действия выполняются для ускорения процесса.