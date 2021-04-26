Динамо - чемпион, проблемы Шахтера, успехи Малиновского. Главные новости за 25 апреля
А также очередной трофей Зинченко и скрытое лидерство Барселоны
фото - Олександр Приходько
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 25 апреля
Динамо досрочно стало чемпионом
В 23-м туре Украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" принимало "Ингулец". Подопечные Луческу достаточно быстро достигли поставленных целей - уже на четвертой минуте отличился Забарный, а на 14-й Беседин. В конце концов, все завершилось разгромом - дальше дубль оформил Цыганков, а точку поставил Попов. Победа позволила "Динамо" досрочно оформить завоевание чемпионского титула - уже 16-го по счету (в истории Независимой Украины). Это также гарантирует киевлянам место на групповом этапе Лиги Чемпионов в следующем сезоне. Мирча Луческу, к слову, уже заявил, что не собирается покидать Киев и продолжит работать с командой.
Шахтеру еще нужно отстоять второе место
Отрыв "Динамо" от горняков увеличился до 13 очков. К тому же "Шахтер" подпустил на расстояние четырех баллов луганскую "Зарю", у которой есть игра в запасе. Команда Каштру в воскресенье проиграла на выезде "Александрии" со счетом 0:2. Перед перерывом Гречишкин реализовал пенальти, а в начале второго тайма Шастал закрепил преимущество. "Заря" тем временем получила непростую победу над "Олимпиком". Юрченко и Каргбо обменялись реализованными пенальти, а решающий удар нанес на 71-й Шахаб - 2:1 в пользу команды Виктора Скрипника.
Сборная Украины, похоже, теряет еще одного игрока
Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов сообщил, что Валерий Бондарь, который был заменен еще в первом тайме матча с "Александрией", получил такую же травму как Жуниор Мораес. В субботу, напомним, "Шахтер" сообщил, что форвард порвал крестообразные связки, из-за чего пропустит полгода, то есть наверняка не сыграет на Евро. Впрочем, официальной информации от донецкого клуба по поводу Бондаря еще не было, хотя и Луиш Каштру высказывал опасения относительно серьезности повреждения у защитника.
Александр Зиченко выиграл очередной трофей с Ман Сити
В воскресенье на Уэмбли состоялся финал Кубка английской лиги, в котором сошлись "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм". К 82-й минуте на табло были нули, пока не отличился Лапорт. Шпоры не нашли чем ответить команде Гвардиолы, которая таким образом забрала Кубок себе. Александр Зинченко за игрой наблюдал со скамейки запасных. За время его пребывания в клубе "Манчестер Сити" выиграл свой девятый трофей (два чемпионства, один Кубок Англии, четыре Кубка лиги и два Суперкубка).
Малиновский снова с результативными действиями
Руслан принял активное участие в разгроме "Болоньи". Именно украинский полузащитник открыл счет уже на 22-й минуте. А в середине второго тайма он ассистировал Сапате (таким образом, в текущем чемпионате у него уже шесть голов и девять ассистов). В конце концов, игра завершилась со счетом 5:0 в пользу "Аталанты", которая обошла "Милан" (россонери свой матч сыграют сегодня) и опередила "Ювентус", сыгравший вничью с "Фиорентиной" (1:1).
Барселона стала скрытым лидером Примеры
Мадридский "Атлетико" не воспользовался осечкой "Реала" - команда Диего Симеоне проиграла "Атлетику" из Бильбао. Решающий гол Иниго Мартинес забил на 86-й минуте. Зато "Барселона" одержала волевую победу над "Вильярреалом" - дублем выстрелил Гризманн. Поэтому "Атлетико" все еще лидирует, у него 73 очка, у "Реала" и "Барселоны" по 71-м, но каталонцы имеют игру в запасе. Не стоит сбрасывать со счетов и "Севилью", которая имеет 70 баллов. В воскресенье андалусцы победили "Гранаду" 2:1.
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