Золото Динамо, трофей Зинченко и гол Малиновского. Главные новости за 25 апреля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 25 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Чемпионство киевского "Динамо", проблемы донецкого "Шахтера", но и это не все наши новости на сегодня. Успех луганской "Зари", детали тяжелой травмы Валерия Бондаря, очередной трофей в коллекцию Александра Зинченко, очередной "автограф" Руслана Малиновского на Апеннинах и скрытое лидерство каталонской "Барселоны" в Ла Лиге. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.