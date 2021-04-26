Золото Динамо, трофей Зинченко и гол Малиновского. Главные новости за 25 апреля. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 25 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Чемпионство киевского "Динамо", проблемы донецкого "Шахтера", но и это не все наши новости на сегодня. Успех луганской "Зари", детали тяжелой травмы Валерия Бондаря, очередной трофей в коллекцию Александра Зинченко, очередной "автограф" Руслана Малиновского на Апеннинах и скрытое лидерство каталонской "Барселоны" в Ла Лиге. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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