Киевский фантазиста: сегодня отмечает День рождения Александр Заваров

Александр Анатольевич Заваров родился 26 апреля 1961 года в Луганске. Советский и украинский полузащитник, мастер спорта СССР международного класса, заслуженный мастер спорта СССР. Окончил Луганский педагогический институт.

Выступал за "Зарю", "Динамо" (чемпион СССР, обладатель Кубка и Суперкубка страны, Кубка обладателей Кубков и Суперкубка УЕФА), "Ювентус" (обладатель Кубов УЕФА и Италии) и "Нанси". В составе сборной СССР становился вице-чемпионом Европы (1988).

Заваров тренировал киевский "Арсенал", "Металлист" и сборную Украины.