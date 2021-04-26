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Киевский фантазиста: сегодня отмечает День рождения Александр Заваров

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Он был призван заменить Платини в Турине

Киевский фантазиста: сегодня отмечает День рождения Александр Заваров

Corriere

Новина українською

Александр Анатольевич Заваров родился 26 апреля 1961 года в Луганске. Советский и украинский полузащитник, мастер спорта СССР международного класса, заслуженный мастер спорта СССР. Окончил Луганский педагогический институт.

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Выступал за "Зарю", "Динамо" (чемпион СССР, обладатель Кубка и Суперкубка страны, Кубка обладателей Кубков и Суперкубка УЕФА), "Ювентус" (обладатель Кубов УЕФА и Италии) и "Нанси". В составе сборной СССР становился вице-чемпионом Европы (1988).

Киевский фантазиста: сегодня отмечает День рождения Александр Заваров - изображение 1

Заваров тренировал киевский "Арсенал", "Металлист" и сборную Украины.

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В статье: Александр Заваров
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Комментарии (1)
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levchik (Львів)
26.04.2021 в 13:27
Легенда. !!!! Один з кращих півзахисників Динамо за всю історію.!!! Тільки дивом не отримав золотий мяч у 86 му.Біланов на фініші обійшов,хоч в союзі був визнаний найкращим.!!!
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