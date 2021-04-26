Киевский фантазиста: сегодня отмечает День рождения Александр Заваров
Он был призван заменить Платини в Турине
Corriere
Александр Анатольевич Заваров родился 26 апреля 1961 года в Луганске. Советский и украинский полузащитник, мастер спорта СССР международного класса, заслуженный мастер спорта СССР. Окончил Луганский педагогический институт.
Читайте также"Со мной расстались, чтобы освободить место для человека". Заваров - об уходе из сборной
Выступал за "Зарю", "Динамо" (чемпион СССР, обладатель Кубка и Суперкубка страны, Кубка обладателей Кубков и Суперкубка УЕФА), "Ювентус" (обладатель Кубов УЕФА и Италии) и "Нанси". В составе сборной СССР становился вице-чемпионом Европы (1988).
Заваров тренировал киевский "Арсенал", "Металлист" и сборную Украины.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "Он сопротивлялся, но нашел свою позицию". Гасперини – о прогрессе Малиновского в Аталанте
- Цифры не врут: Малиновский – лучший игрок матча Аталанта – Болонья
- Динамо - чемпион, проблемы Шахтера, успехи Малиновского. Главные новости за 25 апреля
- Источник: Стал известен претендент на пост главного тренера Александрии
- Эден Азар привез своего парикмахера в Испанию на частном самолете, наплевав на безопасность. ФОТО
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО
Новости по теме
- 20:06 Украинские Заваров: Все болельщики думают, то Украина обыграет Казахстан, но расслабляться нельзя
- 12:57 Украинские Заваров: Казахстан - команда, которая любит делать простые ошибки в своей штрафной площадке
- 15:13 Украинские "Со мной расстались, чтобы освободить место для человека". Заваров - об уходе из сборной
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
levchik (Львів)
26.04.2021 в 13:27
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...