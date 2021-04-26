Киевский фантазиста: сегодня отмечает юбилей Александр Заваров, Ювентус поздравил экс-игрока
Он был призван заменить Платини в Турине
Corriere
Александр Анатольевич Заваров родился 26 апреля 1961 года в Луганске. Сегодня ему исполняется 60 лет. Советский и украинский полузащитник, мастер спорта СССР международного класса, заслуженный мастер спорта СССР. Окончил Луганский педагогический институт.
Выступал за "Зарю", "Динамо" (чемпион СССР, обладатель Кубка и Суперкубка страны, Кубка обладателей Кубков и Суперкубка УЕФА), "Ювентус" (обладатель Кубов УЕФА и Италии) и "Нанси". В составе сборной СССР становился вице-чемпионом Европы (1988).
Buon 6️⃣0️⃣' compleanno a Zavarov! ????#ForzaJuve pic.twitter.com/bP4Wm2INcZ— JuventusFC (@juventusfc) April 26, 2021
Заваров тренировал киевский "Арсенал", "Металлист" и сборную Украины.
Популярное сейчас
- "Он сопротивлялся, но нашел свою позицию". Гасперини – о прогрессе Малиновского в Аталанте
- Шаран: Президент Александрии поддержал нас премиальными за победу над Шахтером
- Малиновский - как всегда. Аталанта - Болонья 5:0. Видео голов и обзор матча
- Фернандиньо: Мою первую зарплату в Шахтере жена завернула в полотенце и спрятала в скороварку
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО
Новости по теме
- 20:06 Украинские Заваров: Все болельщики думают, то Украина обыграет Казахстан, но расслабляться нельзя
- 12:57 Украинские Заваров: Казахстан - команда, которая любит делать простые ошибки в своей штрафной площадке
- 15:13 Украинские "Со мной расстались, чтобы освободить место для человека". Заваров - об уходе из сборной