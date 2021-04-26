Маркевич – о брани на ТВ: Ты можешь на кухне так с женой поговорить, но не на всю Украину

Глава Комитета сборных команд УАФ Мирон Mаркевич ответил на вопрос, что делать с бранью в украинском футболе, которая в последнее время все чаще звучит с экранов ТВ.

"Это наша культура такова. В любой цивилизованной стране таких людей не подпустили бы к команде. У нас такое проходит. Давайте дальше так делать. Во что это все превратится и к чему мы идем? Это все дети смотрят, молодое поколение. Вседозволенность... Нужно наказыват ...

Я понимаю, что есть нервы, эмоции, но нужно себя держать в руках. Ты можешь на кухне так с женой так поговорить, но не на всю Украину", - сказал Маркевич.