Маркевич – о брани на ТВ: Ты можешь на кухне так с женой поговорить, но не на всю Украину
Мирон Богданович говорит, что сквернословов нужно наказывать
Глава Комитета сборных команд УАФ Мирон Mаркевич ответил на вопрос, что делать с бранью в украинском футболе, которая в последнее время все чаще звучит с экранов ТВ.
"Это наша культура такова. В любой цивилизованной стране таких людей не подпустили бы к команде. У нас такое проходит. Давайте дальше так делать. Во что это все превратится и к чему мы идем? Это все дети смотрят, молодое поколение. Вседозволенность... Нужно наказыват ...
Я понимаю, что есть нервы, эмоции, но нужно себя держать в руках. Ты можешь на кухне так с женой так поговорить, но не на всю Украину", - сказал Маркевич.
Читайте такжеМаркевич: Не знаю, кто такой Де Дзерби. Да, возглавляет Сассуоло, на этом – все
Популярное сейчас
- Заря получила второй шанс осеребриться. О чем говорить после 23 тура УПЛ
- "Садимся с детьми смотреть УПЛ и уже с осторожностью это делаем" - Денисов недоволен матами Костышина в прямом эфире
- Александр Заваров: О соперничестве с Марадоной, 10-дневной гауптвахте и отказе Бескову
- УПЛ: 16 клубов, два круга, 30 туров. Чемпионат в Украине в зимний период сократится
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО