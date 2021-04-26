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Маркевич – о брани на ТВ: Ты можешь на кухне так с женой поговорить, но не на всю Украину

Общие новости
(3 голосов)

Мирон Богданович говорит, что сквернословов нужно наказывать

Маркевич – о брани на ТВ: Ты можешь на кухне так с женой поговорить, но не на всю Украину

Новина українською

Глава Комитета сборных команд УАФ Мирон Mаркевич ответил на вопрос, что делать с бранью в украинском футболе, которая в последнее время все чаще звучит с экранов ТВ.

"Это наша культура такова. В любой цивилизованной стране таких людей не подпустили бы к команде. У нас такое проходит. Давайте дальше так делать. Во что это все превратится и к чему мы идем? Это все дети смотрят, молодое поколение. Вседозволенность... Нужно наказыват ...

Я понимаю, что есть нервы, эмоции, но нужно себя держать в руках. Ты можешь на кухне так с женой так поговорить, но не на всю Украину", - сказал Маркевич.

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В статье: Мирон Маркевич
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
26.04.2021 в 23:12
А навіщо з жінкою на кухні...??? Це ж те саме.... Цього бидлячества навчили комуняки, ми повинні від цього відходити та забувати...
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+1
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
26.04.2021 в 23:12
Шо це за ноунейм умничает?
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