Травма Бондаря, тренер для Баварии, падение Милана. Главные новости за 26 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 26 апреля

Молодой защитник "Шахтера" Валерий Бондарь в игре против "Александрии" был заменен еще в первом тайме из-за повреждения. Сообщалось, что ему придется пропустить полгода. После детального обследования, которое выявило разрыв боковой связки колена, было решено применить консервативное лечение без хирургического вмешательства. Возвращение Валерия на поле ожидается через три месяца. То есть на чемпионат Европы в составе сборной он точно не поедет.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, французский "Марсель" давно следит за Артемом Довбыком, который в текущем сезоне забил десять голов в составе "Днепра-1". Также нападающий привлек внимание "Бешикташа", "Динамо" и "Шахтера". В то же время "Днепр-1" планирует выкупить контракты Марио Чуже и Александра Пихаленка, которые сейчас играют в команде на правах аренды.

Мюнхенский клуб активно ищет замену Ханси Флику, который уйдет в конце сезона. Немецкие СМИ сообщают, главный кандидат на пост тренера "Баварии" - Юлиан Нагельсманн, который проявил себя в "Хоффенхайме", а ныне возглавляет "Лейпциг". "Бавария" готова выкупить контракт тренера, но "Лейпциг" поднимает цену (по данным СМИ - до 30 млн евро). Сам Нагельсманн обратился в клуб с просьбой его отпустить.

Россонери закрывали 33-й тур итальянской Серии матчем с "Лацио". Без Златана Ибрагимовича "Милан" потерпел сокрушительное поражение 0:3 (дубль Корреа и гол Иммобиле "). Учитывая, что "Наполи" обыграл "Торино" (0:2), это привело к тому, что "Милан" выпал из лидирующей четверки. Сейчас "Наполи", "Милан" и "Ювентус" имеют по 66 очков, но красно-черные уступают по дополнительным показателям.

В Англии был сыгран один матч - "Лестер" принимал "Кристал Пэлас". Лондонцы забили первыми, но у лис снова проявил себя Ихеаначо, который в последние месяцы стал главной звездой команды. Сначала он ассистировал Кастаню, а на 80-й минуте забил сам - 2:1. "Лестер" после 33-х сыгранных матчей занимает третье место в АПЛ, команда Роджерса на пять очков отстает от МЮ и на четыре опережает "Челси".

В чемпионате Англии решили отмечать легендарных футболистов по примеру НБА или НХЛ, которые первыми создали свои Залы славы. Первыми почетными членами символического клуба АПЛ стали звездные в прошлом форварды - Алан Ширер и Тьерри Анри. Первый является лучшим бомбардиром в истории чемпионата, выигрывал золото с "Блэкберном". Второй - феерил в АПЛ вместе с "Арсеналом" Арсена Венгера. К концу года болельщики смогут выбрать еще шестерых членов Зала славы АПЛ.