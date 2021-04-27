Травма защитника Шахтера и интерес Марселя к Довбику. Главные новости за 26 апреля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 26 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Детали травмы защитника донецкого "Шахтера", но и это не все наши новости на сегодня. Интерес к нападающему СК "Днепр-1" со стороны европейских клубов, поиск замены тренеру мюнхенской "Баварии", неудача "Милана" в чемпионате, успех "Лестера" и создание Зала славы Английской Премьер-лиги. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.