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Собуцкий пояснил, при каких условиях УАФ могла аннулировать карточки команд Первой лиги в Кубке

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При выходе на грандов

Собуцкий пояснил, при каких условиях УАФ могла аннулировать карточки команд Первой лиги в Кубке

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Основатель "Агробизнеса" Олег Собуцкий сообщил, что инициировал изменения в регламенте Кубка Украины.

"Перед полуфиналом клуб провел 4 матча в турнире и из-за перебора желтых карточек встречу пропустили 5 игроков, тогда как "Динамо" стартовало со стадии 1/4 финала.

Была встреча в УАФ, я разговаривал с президентом (Андреем Павелко - прим.). Он отнесся с пониманием, были сразу разговоры с юридическим департаментом, чтобы внесли этот вопрос на рассмотрение.

Если будут дальше команды Первой лиги выходить, чтобы при подходе грандов УПЛ карточки аннулировались", – сказал Собуцкий.

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В статье: Первая лига Андрей Павелко Агробизнес (Волочиск) Олег Собуцкий УАФ
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Источник:
Великий футбол

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