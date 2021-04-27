Собуцкий пояснил, при каких условиях УАФ могла аннулировать карточки команд Первой лиги в Кубке

Основатель "Агробизнеса" Олег Собуцкий сообщил, что инициировал изменения в регламенте Кубка Украины.

"Перед полуфиналом клуб провел 4 матча в турнире и из-за перебора желтых карточек встречу пропустили 5 игроков, тогда как "Динамо" стартовало со стадии 1/4 финала.

Была встреча в УАФ, я разговаривал с президентом (Андреем Павелко - прим.). Он отнесся с пониманием, были сразу разговоры с юридическим департаментом, чтобы внесли этот вопрос на рассмотрение.

Если будут дальше команды Первой лиги выходить, чтобы при подходе грандов УПЛ карточки аннулировались", – сказал Собуцкий.