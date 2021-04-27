Александр Заваров: О феерии в сборной СССР, переходе в Ювентус и дружбе с Платини

Отметивший накануне свое 60-летие бывший полузащитник киевского "Динамо", туринского "Ювентуса" и сборной СССР рассказал об интересных фактах из своей профессиональной карьеры.

- Чем же запомнилась знаменитая игра против французов в составе сборной СССР в 1986-м, когда удалось победить грозного соперника со счетом 2:0?

- У нас тогда была команда, которая крушила всех подряд. Мы выходили против чемпиона Европы в Париже без какой-либо боязни. Французов, в составе которых выступали многие известные мастера, мы перебегали и переиграли полностью. И, самое главное, не уступили им в технике. В первом тайме хозяева пытались нам что-то противопоставить, однако и мы отвечали остротой. Более того, голевых моментов у нас было больше. А во второй половине матча команду, в которой тогда играли Платини, Батистон, мы "додавили". Вскоре после этого Франция перешла на национальную систему построения игры и подготовки футболистов. Иными словами, мы подтолкнули французский футбол на революцию. В частности, в ту пору в стране начали применять в защите игру в линию.

- Накачка со стороны партийных боссов перед матчем в Париже была?

- Нет. В то время в СССР началась перестройка. Какие-то люди в составе делегации были, но к футболу они не имели никакого отношения. Плюс ко всему старшим тренером сборной был Лобановский – а при нем попробовал бы кто-то что-то рассказывать! Он держал все в своих руках и никаких накачек не было. Да и не надо было – каждый из нас и так стремился сыграть как можно лучше. А когда как-то раз вызвали нас в Спорткомитет на общее собрание, то лишь сказали: "Ну, ребята, давайте! Счастливо!"

- Гонорар за столь громкую победу получили высокий?

- Честно говоря, не помню. Наверное, потому, что это была малая сумма (смеется).

- Уверенная игра за "Динамо" на разных фронтах не могла оставить вас вне списка сборной СССР, в составе которой вы участвовали в чемпионатах мира 1986 и 1990 годов, а также чемпионате Европы 1988 года. Чувство нереализованности от выступлений в этих турнирах у вас осталось?

- Безусловно. На мировом первенстве в Мексике мы могли побороться за медали, однако в печально известном матче 1/8 финала с Бельгией судейский фактор сыграл свою роль. То же самое могу сказать и чемпионате мира в Италии, где рефери был явно предвзят к нашей сборной в матче группового этапа с Аргентиной. Ну а что касается чемпионата Европы 1988 года, то от выступления в нем остались двойственные впечатления. С одной стороны, завоевание серебра можно расценивать как успех, но с другой мы заслуживали большего. Команда у нас тогда была очень сильная, и победа в групповом турнире над Нидерландами, с которыми потом мы сошлись в финале - лишнее тому подтверждение. Реализуй Беланов пенальти при счете 0:2 – и кто знает, как развернулись бы события в том матче…

Сборная СССР на ЧМ-1986. В старте - восемь динамовцев, в том числе Александр Заваров

- В 1986 году случился прецедент: лучшим футболистом Европы был признан ваш партнер по киевскому "Динамо" и сборной СССР Игорь Беланов, а вы были названы лучшим футболистом СССР. Ревностного отношения к одноклубнику в связи с этим с вашей стороны не было?

- Ну что вы, даже и не думал об этом! Хотя понимаю: случай действительно неординарный. Игорь на протяжении всего 1986-го был хорош на международной арене, регулярно забивая в матчах Кубка кубков и в составе сборной СССР, мне же больше удавалось проявить себя на всесоюзной арене. К тому же, в опросе "Франс футбола" по количеству голосов я был лишь на шестом месте. Так что глубоко ошибаются те, кто думает, что у меня по отношению к Беланову есть зависть или ревность. Это совсем не так, тем более, что он мой многолетний друг. Более того, свой первый тренерский опыт на профессиональном уровне я получил именно в клубе, владельцем которого был Игорь – швейцарском "Виле".

- С Белановым, помнится, вы и в выставочных матчах вместе играли…

- Это было дважды. Впервые - в августе 1987-го, когда на знаменитом стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоялся матч, посвященный 100-летию Английской лиги. В нем встречались сборная Англии и сборная мира, в состав которой от СССР были приглашены Дасаев, Беланов и я. На эту игру мы с Игорем прилетели из Италии, где "Динамо" как раз участвовало в международном мини-турнире. В нем во время поединка с "Порту" я получил небольшое повреждение, так что за сборную мира сыграл недолго – минут десять. О своей проблеме перед матчем успел сказать тренеру Терри Венейблсу. Помню, что вышел на замену вместо португальца Паулу Футре. Кстати, в том матче Англия выиграла 3:0. А во второй раз Дасаева, Беланова и меня в мае 1988-го пригласил для участия в своем прощальном матче Мишель Платини. В составе сборной мира в Нанси мы играли против сборной Франции образца 1984 года. Тот поединок завершился вничью, 2:2, а мы с Белановым провели на поле по одному тайму: он отыграл первый, а я вышел вместо него на замену на второй.

- В середине 1988 года вы были первым советским футболистом, кому посчастливлось стать игроком по-настоящему легендарного клуба – туринского "Ювентуса". Как возник этот ваиант?

- Видеть меня в рядах "Юве" давно хотел его владелец Джанни Аньелли. Одни говорят, еще с 1986 года, после того самого матча сборной СССР на "Парк де Пренс", а другие связывают это с нашим поединком со сборной Италии на чемпионате Европы 1988 года, когда мы выиграли 2:0. Помимо "Ювентуса" был и вариант с "Барселоной", которая готова была выплатить за меня три миллиона долларов. Но Валерий Лобановский назвал желающим меня приобрести другую сумму – шесть. В итоге с итальянским клубом сошлись на пяти, после чего сделка между "Ювентусом" и отвечающей за трудоустройство советских спортсменов организацией - "Совинтерспортом" состоялась. Мне же из этих денег не досталось ничего.

- Правда, что вдобавок к этой сумме в рамках сделки "Ювентус" презентовал киевскому "Динамо" комфортабельный автобус с телевизором и два автомобиля для руководства клуба?

- Да, именно так и было. Приятно, что моему клубу помимо транспортных средств досталось еще и солидное по тем временам вознаграждение - два миллиона из пяти. Автобус же не один год служил киевскому "Динамо", пока его со временем не поменяли на другой, более современный и модернизированный.

- До вашего прихода в "Ювентус" в течение года один за другим клуб покинула группа известных игроков, среди которых был и легендарный Мишель Платини. Многие тогда видели вас в роли одного из его преемников, о чем косвенно говорила врученная вам на презентации футболка с 10-м номером. Это льстило?

- Было приятно, конечно же. И футболка с номером "10" ко многому обязывала. После ухода Платини, Ширеа и ряда других квалифицированных игроков в туринском клубе хоть и наметилась смена поколений, состав все же был сильным. Вместе со мной в "Ювентус" пришли еще несколько футболистов, в частности, Альтобелли и португалец Барруш. Жаль, что в Турине из соотечественников я оказался один. Приедь я с кем-то на пару – и в моральном плане адаптироваться было бы куда легче.

- К новым условиям привыкали долго?

- На протяжении месяцев трех пришлось непросто, да и ностальгия донимала. Хотя на бытовом уровне по-итальянски смог более-менее общаться через полгода. А спустя год, когда мне уже удалось освоиться в Италии, в "Ювентус" перешел мой бывший партнер по сборной СССР минский динамовец Сергей Алейников. С его приходом стало полегче. Вдвоем было веселее.

- Зарплата в "Ювентусе" у вас была высокая?

- В сравнении с другими футболистами - нет. Я прекрасно понимал, что партнеры по команде получают во много раз больше меня, хотя никогда особо не интересовался их зарплатами. Мне же какое-то время ежемесячно платили 1200 долларов. Правда, после моего визита к генеральному директору клуба зарплату подняли до нормального уровня.

- Туринский клуб в бытность вашу его игроком возглавлял легендарный чемпион мира Дино Дзофф. Как его охарактеризовали бы?

- В "Ювентусе" он появился летом 1988-го, как и я. Дзофф был добродушным и отзывчивым человеком, а внешне всегда выглядел спокойным. Его авторитет в Италии был достаточно высоким: стоило футболисту к нему обратиться с каким-нибудь вопросом – и все сразу же решалось. Если говорить о Дино Дзоффе, как о тренере, то в "Ювентусе" после ухода именитых футболистов, с несколькими из которых он еще выступал бок-о-бок в сборной Италии, ему пришлось непросто. Он пытался модернизировать игру, в связи с чем перевел меня из центра полузащиты на левый фланг, поближе к острию атаки. Тем не менее, туринская команда при Дзоффе сумела выиграть национальный Кубок и Кубок УЕФА, и мне приятно, что мы с Алейниковым внесли вклад в эти достижения. А вот в Серии А дела у "Ювентуса" в конце 80-х складывались не так, как того хотелось бы Аньелли – два сезона подряд команда финишировала на четвертом месте. После привычного чемпионства это расценивалось им едва ли не как провал. Именно поэтому Дзоффу не дали доработать до конца сезона-1989/90, заменив его на Луиджи Майфреди из "Болоньи".

- Правда, что главным тренером "Ювентуса" мог стать Валерий Лобановский?

- Такие разговоры действительно велись. Однако до перехода в туринский клуб Валерия Васильевича, как и еще двух бывших одноклубников по "Динамо" и сборной СССР, Алексея Михайличенко и Олега Протасова, дело так и не дошло. Кто знает: возглавь Лобановский тогда "Ювентус" - и в моей карьере могло бы все сложиться по-другому. Валерий Васильевич сыграл для меня в жизни немалую роль. Я даже младшего сына, родившегося вскоре после европейского первенства 1988 года, в его честь назвал.

- За два года выступлений в Италии вам посчастливилось поиграть против многих ярких звезд первой величины. Один из них – легендарный аргентинец Марадона, выступавший за "Наполи".

- О его мастерстве и говорить нечего – это Футболист с большой буквы. Против "Наполи" в составе "Ювентуса" я играл неоднократно, так что была возможность в этом убедиться воочию. Марадона мог в одиночку решить исход поединка. Правда, за время его выступлений в Италии он постоянно оказывался героем разных публикаций, нередко – со знаком "минус".

- Футболки аргентинца в вашей домашней коллекции нет?

- Нет. Честно говоря, его высокомерное поведение на поле и вне его не вызывало желания предлагать ему обменяться футболками. Это качество Марадона проявил еще в 1987-м в Лондоне, на юбилейном матче, посвященном 100-летию Английской лиги. Сборная мира, в состав которой он был приглашен, вынуждена была долгое время ожидать, пока аргентинец разомнется в раздевалке. На поле он вышел лишь за пару минут до начала матча.

- Мишель Платини, с которым вы поддерживаете приятельские отношения на протяжении более трех десятков лет, из другого теста?

- Абсолютно. Этот человек сыграл немалую роль в моей судьбе, за что я ему благодарен. В самом конце сезона-1989/90, когда в последнем туре "Ювентус" играл на выезде с "Лечче", ко мне подошел администратор команды и сообщил, что меня ждет человек в раздевалке. Это был Платини, с которым мы были знакомы по выставочным матчам – тому же, лондонскому, посвященному 100-летию Английской лиги, и прощальному в честь Мишеля. Как оказалось, он прилетел в Италию на собственном самолете специально за мной. Платини меня сразу огорошил предложением полететь с ним во Францию вместе с моей супругой. Так с его подачи в моей карьере появился "Нанси" - клуб, в котором еще в начале 70-х начинал титулованный француз. По окончании карьеры Мишель Платини стал его вице-президентом, вот и решил меня пригласить в качестве опытного дядьки для более молодых футболистов этой команды. Кстати, ее главным тренером был известный впоследствии специалист Эме Жаке, возглавлявший сборную Франции в триумфальном для нее мировом первенстве 1998 года.

- И как вам игралось в "Нанси"?

- Нормально. Вместе с польским легионером Тарасевичем, которому тоже было за тридцать, передавали опыт моим новым партнерам. Турнирные дела "Нанси", в котором я провел пять сезонов, складывались по-разному. Команда, представлявшая небольшой одноименный город в Лотарингии, за это время играла то в высшем, то во втором дивизионах Франции. Когда "Нанси" вылетел из элиты, я продолжил в нем выступления.

- Мысли стать профессиональным тренером тогда вас уже посещали?

Разумеется, задумывался о будущем именно в этой роли. И случай мне предоставился. Уйдя из "Нанси", в сезоне-1995/96 я продолжил карьеру в клубе четвертого дивизиона "Сен-Дизье", которому удалось повыситься в ранге. В нем я был играющим наставником, так как уже прошел школу тренеров. В городке Сен-Дизье, расположенном всего в каких-то часе-полтора езды от Нанси, провел три сезона, после чего окончательно повесил бутсы на гвоздь. Ну а затем, спустя три года, вернулся в "Нанси" и приступил к работе в новой роли – тренера юных футболистов разных возрастов.

- А первый опыт в качестве профессионального тренера когда приобрели?

- Это случилось в Швейцарии в сезоне-2003/04. Выкупившие клуб "Виль" мои земляки Игорь Беланов и Геннадий Перепаденко пригласили меня на должность главного тренера, в которой я проработал почти два года. За этот период удалось завоевать право играть в высшем дивизионе чемпионата Швейцарии, а впоследствии выиграть Кубок страны. Увы, в силу не зависящих от нас обстоятельств пришлось покинуть "Виль", после чего его ждала не лучшая перспектива.

- С тех пор прошло уже больше пятнадцати лет, за которые вы успели поработать тренером в казахстанском "Женисе", украинских "Металлисте", "Арсенале", российском ФК "Москва", а также в сборной Украины. Тяжело в этой роли?

- Безусловно. Но в футболе, как и в жизни, ничего легко не дается. Для того, чтобы чего-то добиться, нужны желание, целеустремленность и профессиональное отношение к своему делу.

- В последнее время вы исчезли из поля зрения украинских болельщиков. Чем занимаетесь сейчас?

- Работаю в селекционной службе киевского "Динамо", куда получил приглашение около трех лет назад. Этот клуб мне многое дал, с ним я многого добился. Рад, что и поныне продолжаю трудиться в своем любимом футболе.