Телеканалы Футбол будут транслировать Кубок Либертадорес

Телеканалы "Футбол" 1/2/3 станут официальными телетрансляторами матчей Кубка Либертадорес в сезоне 2021/2022.

Уже сегодня ночью (с 27 на 28 апреля) зрители получат возможность увидеть матчи группового этапа турнира.

В 01:10 по киевскому времени, на телеканале Футбол 3, стартует трансляция матча "Фламенго" – "Унион", а в 03:25 на том же телеканале начнется трансляция встречи между "Бока Хуниорс" и "Сантосом".

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Кубок Либертадорес — футбольный турнир, среди лучших клубов стран Южной Америки, аналог европейской Лиги чемпионов. Действующий победитель - бразильский "Палмейрас".