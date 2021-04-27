Телеканалы Футбол будут транслировать Кубок Либертадорес
Первые матчи в сетке трансляций - уже сегодня ночью
Телеканалы "Футбол" 1/2/3 станут официальными телетрансляторами матчей Кубка Либертадорес в сезоне 2021/2022.
Уже сегодня ночью (с 27 на 28 апреля) зрители получат возможность увидеть матчи группового этапа турнира.
В 01:10 по киевскому времени, на телеканале Футбол 3, стартует трансляция матча "Фламенго" – "Унион", а в 03:25 на том же телеканале начнется трансляция встречи между "Бока Хуниорс" и "Сантосом".
Кубок Либертадорес — футбольный турнир, среди лучших клубов стран Южной Америки, аналог европейской Лиги чемпионов. Действующий победитель - бразильский "Палмейрас".
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
27.04.2021 в 23:24
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0
-1
Динамо-машина (Киев)
27.04.2021 в 23:21
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