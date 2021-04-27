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Телеканалы Футбол будут транслировать Кубок Либертадорес

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Первые матчи в сетке трансляций - уже сегодня ночью

Телеканалы Футбол будут транслировать Кубок Либертадорес

Новина українською

Телеканалы "Футбол" 1/2/3 станут официальными телетрансляторами матчей Кубка Либертадорес в сезоне 2021/2022.

Уже сегодня ночью (с 27 на 28 апреля) зрители получат возможность увидеть матчи группового этапа турнира.

В 01:10 по киевскому времени, на телеканале Футбол 3, стартует трансляция матча "Фламенго" – "Унион", а в 03:25 на том же телеканале начнется трансляция встречи между "Бока Хуниорс" и "Сантосом".

Читайте такжеВ ожидании Тайсона. Стартовал групповой этап Кубка Либертадорес

Кубок Либертадорес — футбольный турнир, среди лучших клубов стран Южной Америки, аналог европейской Лиги чемпионов. Действующий победитель - бразильский "Палмейрас".

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В статье: ТК Футбол
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
27.04.2021 в 23:24
чекаємо азіатську ЛЧ
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-1
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Динамо-машина (Киев)
27.04.2021 в 23:21
Ахахахаха))) Тот случай, когда ахметовский канал кинули на лигу чемпионов)))
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