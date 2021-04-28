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Ничья Реала и Челси, тренер Баварии и травма лидера Динамо. Главные новости за 27 апреля. Аудио

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Ничья Реала и Челси, тренер Баварии и травма лидера Динамо. Главные новости за 27 апреля. Аудио

UA-Футбол

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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 27 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеРеал и Челси разошлись миром, а Бавария нашла нового тренера. Главные новости от 27 апреля

Паритет между мадридским "Реалом" и лондонским "Челси" в первом поединке полуфинала ЛЧ, но и это не все наши новости на сегодня. Повышение для Нагельсманна, угроза реабилитации для Буяльского, интерес "Интера" к Малиновскому, польская сага Шабанова и травма лидера оппонента Украины на ЕВРО. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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