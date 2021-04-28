Ничья Реала и Челси, тренер Баварии и травма лидера Динамо. Главные новости за 27 апреля. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 27 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеРеал и Челси разошлись миром, а Бавария нашла нового тренера. Главные новости от 27 апреля
Паритет между мадридским "Реалом" и лондонским "Челси" в первом поединке полуфинала ЛЧ, но и это не все наши новости на сегодня. Повышение для Нагельсманна, угроза реабилитации для Буяльского, интерес "Интера" к Малиновскому, польская сага Шабанова и травма лидера оппонента Украины на ЕВРО. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо приписывают интерес к Буффону, Лунин может оказаться в Милане. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Гасперини рассчитывает на Малиновского. Аталанта не продаст украинца в Интер
- Шацких: За два года тренерский штаб Хацкевича выжал максимум из Динамо
- Потеря сборной Украины, прорыв Колоса, поражение Десны. Главные новости за 24 апреля
- Эден Азар привез своего парикмахера в Испанию на частном самолете, наплевав на безопасность. ФОТО
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО
Новости по теме
- 09:12 Украинские Динамо приписывают интерес к Буффону, Лунин может оказаться в Милане. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- 06:20 Зарубежные Реал и Челси разошлись миром, а Бавария нашла нового тренера. Главные новости от 27 апреля
- 09:05 Украинские Травма защитника Шахтера и интерес Марселя к Довбику. Главные новости за 26 апреля. Аудио
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...