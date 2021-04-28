Ничья Реала и Челси, тренер Баварии и травма лидера Динамо. Главные новости за 27 апреля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 27 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Паритет между мадридским "Реалом" и лондонским "Челси" в первом поединке полуфинала ЛЧ, но и это не все наши новости на сегодня. Повышение для Нагельсманна, угроза реабилитации для Буяльского, интерес "Интера" к Малиновскому, польская сага Шабанова и травма лидера оппонента Украины на ЕВРО. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.