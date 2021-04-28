Григорий Суркис: В восторге от того, что Ярославский решил вернуть бренд Металлиста

Почетный член УЕФА Григорий Суркис высказался о планах Александра Ярославского возродить харьковский "Металлист".

"Скажу откровенно: если таких людей, как Ярославский, будет больше в украинском футболе, то у меня это, без преувеличения, будет вызывать восхищение.

Есть определенное время от идеи до ее полной реализации. Но я действительно в восторге от того, что господин Ярославский наконец-то решил вернуть бренд "Металлиста". Это тот бренд, который он воспринимает как единственный интересный ему для того, чтобы вернуть харьковчанам футбол.