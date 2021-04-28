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Григорий Суркис: В восторге от того, что Ярославский решил вернуть бренд Металлиста

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(2 голосов)

Почетный член УЕФА поддерживает идею возрождения харьковского клуба

Григорий Суркис: В восторге от того, что Ярославский решил вернуть бренд Металлиста

Фото: 368.media

Новина українською

Почетный член УЕФА Григорий Суркис высказался о планах Александра Ярославского возродить харьковский "Металлист".

"Скажу откровенно: если таких людей, как Ярославский, будет больше в украинском футболе, то у меня это, без преувеличения, будет вызывать восхищение.

Есть определенное время от идеи до ее полной реализации. Но я действительно в восторге от того, что господин Ярославский наконец-то решил вернуть бренд "Металлиста". Это тот бренд, который он воспринимает как единственный интересный ему для того, чтобы вернуть харьковчанам футбол.

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Если у него это получится, то это действительно будет очень хорошо. Не только для господина Ярославского, но и для украинского футбола, "Шахтера", "Динамо" и других клубов, в которых спортивная составляющая, наконец, пополнится еще одной уверенной и боеспособной единицей", - сказал Суркис.

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В статье: Александр Ярославский Григорий Суркис Металлист (Харьков)
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Комментарии (6)
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Hanter44 (Baburka)
28.04.2021 в 10:35
Сколько лицемерия!Сам приложил все свои усилия к уничтожению Металлиста,а теперь,видите ли,радуется будущему возрождению.Подлость его безгранична.
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+3
-5
Joyce (Donetsk)
28.04.2021 в 11:12
200%
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0
-5
Joyce (Donetsk)
28.04.2021 в 11:19
Тому, кто поставил минус: Play the bucket!
0
-2
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
28.04.2021 в 11:25
Суркис курченке продал Металлист? Ты бы мозг развивал, вместо того, что бабурку теребить :)
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+1
0
Hanter44 (Baburka)
28.04.2021 в 11:51
Я не пишу о том,кто продал-купил Металлист(это было потом)Я пишу о том,кто угробил.И это было раньше! Ипотом я понимаю,что ты настолько смазан жиром,что в любую задницу влезешь.
0
-1
ukatan (Харьковская обл.)
28.04.2021 в 12:38
В дисквалификации "Металлиста" в Лиге Чемпионов 2013 - 2014 Гришины усилия видны за сто километров.
0
0


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